Meteo Roma e Lazio sabato 3 e domenica 4 giugno, e previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 3 e domenica 4 giugno mostrano ancora una perturbazione che stanzia sulla nostra Regione portando cieli instabili ma anche sole. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio sabato 3 e domenica 4 giugno: il punto sulla Capitale

Buone notizie si attendono per sabato 3 giugno sulla Capitale con tempo soleggiato per tutta la giornata e con cieli sereni anche nella serata e nella notte. Temperature tra 16 e 26 gradi, venti deboli. Domenica 4 giugno su Roma sole e cielo sereno per tutto il giorno mentre per la serata si prevede il ritorno di annuvolamenti anche compatti. Non si prevedono precipitazioni. Le temperature restano stazionarie tra 16 e 25 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sabato 3 giugno a Rieti si prevede cielo coperto per la prima parte della mattina salvo poi aprirsi per un breve tempo mentre nel pomeriggio e nella serata si prevede il passaggio ancora di temporali. Domenica 4 giugno nuvole e schiarite si alterneranno per tutto il giorno ma non sono previste precipitazioni. Temperature tra 14 e 24 gradi comprese per tutto il finesettimana.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di sabato 3 e domenica 4 giugno indicano cieli generalmente sereni ma con temporali in arrivo nel pomeriggio e nella serata. Nel dettaglio, sabato 3 giugno sole e cieli sereni per tutta la prima parte della mattina, pioggia nel pomeriggio e nel corso della serata; non si escludono temporali. Domenica 4 giugno ancora nuvolosità alternata a schiarite sul frusinate dalle prime ore del pomeriggio, nel resto delle ore nuvole anche compatte ma non si prevedono piogge. Temperature comprese tra 15 e 24 in tutto il weekend.

Meteo nel dettaglio: Latina

Cielo prevalentemente sereno a Latina per la giornata di sabato 3 giugno. Nel dettaglio la prima parte della giornata di sabato vede cieli soleggiati senza annuvolamenti per tutta la giornata, nella serata ancora cieli sereni. Temperature minime di 17 e massime di 25 gradi. Domenica 4 giugno peggiora ma senza particolari preoccupazioni la condizione meteo, non si prevedono precipitazioni ma il cielo tornerà ad essere, per la maggior parte del tempo, coperto. Le temperature saranno stazionarie comprese tra 16 e 24 gradi.

Meteo Roma e Lazio sabato 3 e domenica 4 giugno: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 3 giugno, si caratterizza da generali condizioni di cielo coperto seppure con schiarite durature, non si prevedono precipitazioni per tutto il giorno. Domenica 4 giugno, giornata caratterizzata da cielo coperti alternati da momenti di sole. Condizione che nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare e non si escludono precipitazioni.

