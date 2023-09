Meteo Roma e Lazio sabato 9 e domenica 10 settembre, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 9 e domenica 10 settembre mostrano un tempo stabile, ci attende un weekend di temperature piacevoli e cieli sereni. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo Roma e Lazio sabato 9 e domenica 10 settembre: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 9 settembre si caratterizzano per il sole e il tempo stabile, le temperature raggiungeranno nelle prime ore del pomeriggio il massimo di 32°. Le minime resteranno in entrambe le giornate intorno ai 18 gradi. Domenica 10 settembre, un fronte di nuvolosità attraverserà la Capitale sebbene le temperature resteranno intorno a massime di 32 gradi regalandoci un piacevole fine settimana.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sabato 9 e domenica 10 settembre a Rieti e nella sua provincia si prevedono cieli sereni con qualche nuvolosità serale ma senza precipitazioni. Le temperature resteranno intorno ai 32 gradi con punte nel primo pomeriggio per entrambe le giornate mentre le minime oscilleranno tra i 19 e i 20 gradi.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Temperatura in risalita anche a Frosinone e provincia dove le previsioni di sabato 9 e domenica 10 settembre indicano cieli stabili con aumento del caldo soprattutto nelle prime nelle ore del pomeriggio. In entrambi i giorni cieli sereni e temperature massime intorno a 32 gradi in tutto il weekend mentre per la notte il termometro si ferma a 21° gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina sabato 9 e domenica 10 settembre cieli sereni e qualche nuvolosità di passaggio, weekend caratterizzato ancora dal caldo soprattutto nelle ore notturne dove le temperature resteranno sopra i 22 gradi. Per il giorno le massime, saliranno fino a 30 gradi regalando ancora un fine settimana di caldo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo Roma e Lazio sabato 9 e domenica 10 settembre: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 9 e domenica 10 settembre cielo tendenzialmente stabile e soleggiato che porta sulla provincia le temperature intorno ai 32 gradi per entrambe le giornate. Decisamente più miti le temperature notturne che si fermano intorno a 15 gradi.

© Riproduzione riservata