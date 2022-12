Roma, meteo di Natale: settimana e weekend nuvolosi, ma senza piogge

Inizia oggi 19 dicembre la settimana che si tinge di rosso, ma non soltanto per le festività natalizie. Infatti, questa settimana di Natale arriva l’alta pressione dovuta l’anticiclone africano. Tuttavia, questo non sarà sinonimo di bel tempo, infatti, le nubi e le nebbie sparse rimarranno sul territorio nazionale.

Meteo Roma settimana di Natale

Per quanto riguarda nello specifico Roma la giornata di oggi sarà soleggiata e le temperature raggiungeranno una massima di 15°C alle ore 14, mentre la minima toccherà i 6°.

Nella giornata di martedì 20 dicembre il sole continuerà ad essere sereno mentre le temperature si abbasseranno con una minima di 4°, e una massima di 14°.

Mercoledì 21 dicembre, invece, sarà caratterizzato da nubi sparse. Le temperature saranno una minima di 5°C e una massima di 14°C. Il cielo sarà nuvoloso al mattino e al pomeriggio. Mentre la sera ci saranno schiarite.

Nella giornata di giovedì 22 dicembre, invece, i cieli rimarranno sempre prevalentemente nuvolosi, ma le temperature si alzeranno con una minima di 10° e una massima di 15°.

Nel weekend natalizio l’umidità si aggirerà intorno al 70-80%, con temperature basse e intenso freddo. Fortunatamente anche per coloro che avevano deciso di passeggiare per le vie addobbate della Capitale potrà farlo in tranquillità data l’assenza di piogge.

