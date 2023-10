Metromare: tutte le navette bus integrative della Roma-Lido

Lo scorso mese di settembre avrebbe dovuto rappresentare una svolta nel servizio della Roma-Lido, attuale Metromare, si era creata una grande aspettativa sul nuovo orario che avrebbe dovuto recepire anche il ritorno di qualche treno in revisione, dando un po’ di respiro ai pendolari.

Roma-Lido è ancora un servizio claudicante

Sfortunatamente la situazione gli utenti non è migliorata e, per cercare di alleggerire il disagio, sono state immesse in servizio navette bus integrative a supporto della linea. Dato che questa opzione è stata poco pubblicizzata, è necessario creare una breve guida ai percorsi e agli orari e ripercorrere la storia degli ultimi due mesi.

Alla fine il nuovo orario della Roma-Lido, che sarebbe dovuto partire ad inizio settembre, si è rivelato insufficiente e, dopo un rodaggio difficoltoso negli ultimi giorni del mese passato, con le tabelle invernali entrate in vigore solo il giorno 18, orari che avevano confermato la frequenza a 22 minuti, la stessa del mese di agosto, l’assessore Fabrizio Ghera ha convocato un tavolo operativo con Cotral per porre rimedio all’annoso problema del servizio ferroviario.

Il problema di fondo è la scarsa qualità del servizio ferroviario della Metromare che può contare, nel migliore dei casi, di soli quattro treni e che, avendo un tempo di viaggio da Porta San Paolo e ritorno di circa 90 minuti, a pieno regime la linea ha una frequenza di 22 minuti, molto al di sotto della domanda del X Municipio di Roma.

Treni ancora affollati

Naturalmente, nel caso in cui uno dei treni si rendesse indisponibile, la frequenza salirebbe a circa 30 minuti, con i pendolari che si vedrebbero costretti a viaggiare su treni ancora più affollati.

La soluzione scelta nel vertice di fine settembre, o per meglio dire la toppa, è stato il ricorso alle navette bus integrative, esercite direttamente con vetture Cotral e che in un primo momento, di fatto, hanno solo contribuito ad aumentare il traffico sulla Via Ostiense.

Il servizio delle navette integrative è partito come supporto negli orari più delicati con autobus extraurbani Cotral da 70 posti, con corse ogni 15 minuti dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 16:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì.

Gli orari delle navette integrative

Lido Centro-EUR Magliana: percorre la via del Mare ed effettua fermate intermedie a Acilia, Casal Bernocchi e Tor di Valle.

Orari di partenza da Lido Centro: 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 15:45, 16:15, 16:45, 17:00, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45.

Orari di partenza da EUR Magliana: 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:00, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45.

Lido Centro-EUR Fermi (v.le America): percorre viale C. Colombo ed effettua fermate intermedie a Stella Polare e a C. Colombo/Oceano Atlantico.

Orari di partenza da Lido Centro: 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 14:30, 15:00, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15.

Orari di partenza da EUR Fermi: 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 11:00, 11:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30.

Andrea Castano, Odissea Quotidiana

