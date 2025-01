Mi hanno rifilato banconote da 50€ fasulle | Smettila di farti truffare così: questo è il trucco per sventare subito il pacco

Ultimamente stanno circolando tantissime banconote da 50€ fasulle: impara come fare a riconoscerle in una sola occhiata.

Fatti furbo: se sai come individuare i fake, allora i malviventi non avranno vita facile.

Il trucchetto delle banconote false colpisce ancora: è incredibile ma tutti ci cascano.

Scopri come non cadere nella trappola e a che cosa fare attenzione per capire al volo se quelli che hai tra le mani sono soldi veri o solo pezzi di carta senza alcun valore.

Solo così puoi davvero esser certi di non avere nel portafoglio le banconote da 50€ fasulle.

Banconote da 50€ fasulle, come riconoscere i soldi falsi

Sembra incredibile pensare che alle soglie del 2025 ci sia ancora qualcuno che truffa i cittadini onesti, facendo circolare banconote false. Purtroppo però per quanto anacronistico possa apparire, questo capita ancora. Sono diversi infatti, gli episodi di cronaca che hanno portato alla luce raggiri e truffe, che hanno avuto successo, proprio grazie a banconote fasulle e utilizzate come originali.

I malviventi hanno pagato presso esercizi commerciali e locali pubblici con banconote da 50€ fasulle e nessuno si è reso conto che il denaro era contraffatto. Se vuoi evitare di cadere nella trappola, allora devi tenere gli occhi aperti. Noi ti aiutiamo svelandoti un trucco speciale, che serve a capire in pochissimo tempo se quella che hai tra le mani e una banconota da 50€ valida, legale e proveniente dal conio o se invece qualcuno, purtroppo, sta cercando di rifilarti uno dei pezzo da 50€ fasulli che si trovano in circolazione.

Il trucco veloce ed efficace per sapere se il denaro che hai tra le mani è contraffatto

Di seguito illustriamo i comportamenti da adottare per smascherare chi vuole far circolare denaro falso. Si tratta di piccoli ma importanti accorgimenti, alcuni dei quali sono noti da sempre ma che pochi ricordano al momento opportuno. Come si legge anche sul sito web www.casertanotizie.it, la prima cosa da fare è toccare la banconota per verificare che la carta sia spessa e ruvida e non liscia e sottile. In secondo luogo è fondamentale far caso ad eventuali rilievi in corrispondenza di numeri e scritte, perché questi ultimi sono presenti sul denaro originale.

Infine, per essere certi che una banconota sia valida e non sia solo un’imitazione, senza alcun valore bisogna osservarla in controluce e verificare la presenza del filo di sicurezza e del watermark, anche detta filigrana. L’ulteriore prova del nove poi è la presenza dell’ologramma, che cambia immagine quando la banconota viene inclinata. Se ancora non sei del tutto convinto controlla se ci sono piccoli caratteri visibili sono con una lente d’ingrandimento, anche questi sono presenti solo sulle banconote originali e non su quelle fasulle.