Migliori contorno occhi antirughe: TOP 5

La pelle contorno occhi richiede un trattamento estremamente delicato. Pensando alle sue esigenze sono stati creati tanti prodotti per la cura quotidiana, che eliminano rughe, borse, occhiaie, gonfiori, segni di stanchezza, di una notte insonne o del processo di invecchiamento cutaneo.

Lierac Dioptiride Wrinkle Correction Filling Cream è il miglior contorno occhi, che mira a levigare le rughe consolidate, d’espressione o di disidratazione. La formula è arricchita con peptidi anti-luce blu, per una protezione contro i danni cellulari della zona perioculare e un’azione correttiva rinforzata. La pelle appare immediatamente più levigata e le rughe sono meno visibili dopo 7 giorni di uso regolare mattina e sera. Questo risultato migliorerà ad ogni utilizzo, con una visibile riduzione della profondità delle rughe dopo 28 giorni di uso regolare mattina e sera di questo miglior contorno occhi economico, ma efficace e dai risultati evidenti e rapidi. La tecnologia Hyalu 2 agisce sulle rughe da disidratazione: idrata e rimpolpa la cute in superficie e in profondità. L’Esapeptide simile al botulino agisce sulle rughe d’espressione, inibendo il neurotrasmettitore coinvolto nella contrazione muscolare. L’associazione di 3 estratti di origine vegetale di alchemilla, edera ed equiseto, agisce sulle rughe profonde stimolando la biosintesi dei fibroblasti per riparare i tessuti cutanei, rendendo la pelle più levigata e dall’aspetto sano. Filorga NCEF-Reverse Eyes è una crema idratante, che non può assolutamente mancare dell’elenco dei miglior contorno occhi: stimola la rigenerazione, riducendo la comparsa di linee sottili, rughe, occhiaie e gonfiori. Prodotta a base di una tecnologia intelligente che invia i principi attivi antietà in profondità nell’epidermide, trasportando una potente miscela di acido ialuronico, vitamina C, collagene, caffeina ed escina per idratare intensamente, rassodare e illuminare la delicata pelle contorno occhi. La crema nutriente e dalla texture confortevole si assorbe rapidamente, rendendo la pelle più liscia e fresca grazie al suo potenziato effetto ringiovanente, correggendo tutti i segni dell’invecchiamento nella zona del contorno occhi: rughe, occhiaie, gonfiori, rilassamento cutaneo e perdita di luminosità. La Roche-Posay Hyalu B5 Eye è una crema antirughe tra i miglior contorno occhi, che rassoda e rigenera visibilmente la barriera protettiva della pelle, donandole levigatezza e aspetto sano. La formula basa le sue proprietà su due tipi di acido ialuronico a basso e alto peso molecolare per idratare intensamente tutti i tessuti cutanei e levigare le rughe sottili, mentre la Vitamina B5 (Pantenolo) migliora le condizioni della barriera cutanea, lenisce le irritazioni e protegge dalla disidratazione. L’acqua termale di La Roche-Posay ha azione idratante, lenitiva, addolcente e aiuta a ridurre l’iperattività cutanea. Con l’uso regolare mattina e sera, questa crema riduce visibilmente le rughe e le linee sottili, facendo apparire visibilmente più soda e radiosa la pelle del contorno occhi. Vichy Creme Liftactiv Supreme Yeux è un contorno occhi antirughe che basa le sue proprietà sull’azione intensamente idratante dell’acido ialuronico e sull’effetto tonificante e restituente luminosità della vitamina C Ascorbyl Glucoside. Con l’uso regolare mattina e sera, la crema leviga istantaneamente la delicata pelle del contorno occhi, così che dopo 3 mesi, le rughe a zampe di gallina appaiono ridotte del 30%. La texture cremosa si fonde immediatamente con la pelle, penetra in profondità per idratare, stimolare la produzione di collagene ed elastina e donare luminosità all’incarnato, rendendo la pelle idratata, rimpolpata e radiosa. Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Eye Cream è uno dei miglior contorno occhi antirughe, una crema formulata per attenuare l’aspetto delle linee sottili e delle rughe, rafforzando la naturale struttura della pelle, levigando e ripristinando l’aspetto sano. L’efficace crema riduce visibilmente le rughe d’età e di espressione, agendo in vari modi: aumenta il livello di idratazione e la produzione naturale di collagene. La formula arricchita con acido ialuronico, fornisce un’idratazione di lunga durata, contribuendo al contempo a sostenere la naturale barriera idrolipidica dell’epidermide. L’aggiunta di una miscela di peptidi, combatte i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo, come perdita di compattezza, linee sottili e gonfiore. La texture leggera si assorbe facilmente per lenire e confortare istantaneamente, lasciando la pelle morbida ed elastica e visibilmente più levigata.

