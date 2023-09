Strutture per l’outdoor: vivere il giardino tutto l’anno con le pergole con tetto scorrevole

Per godere in totale libertà dell’outdoor, è possibile ricorrere a diverse tipologie di strutture, pensate per fornire riparo dai raggi UV, dalle intemperie e dal freddo.

Tra le numerose soluzioni rientrano anche le pergole, strutture leggere e dallo stile minimal, che possono essere posizionate a ridosso di un muro dell’abitazione oppure nel centro del giardino.

Una delle tipologie più apprezzate, in grado di offrire una protezione perfetta durante tutto l’anno, è quella che dispone di un tetto scorrevole con apertura manuale o automatizzata.

Cosa contraddistingue una pergola con tetto scorrevole?

La pergola dotata di tetto scorrevole dispone nella parte superiore di una superficie apribile realizzata con pannelli telescopici modulabili.

I pannelli quando sono aperti consentono di arieggiare la zona sottostante, mentre quando sono chiusi offrono riparo da pioggia, neve e grandine.

Per offrire la massima protezione durante tutto l’anno, oltre al tetto apribile, il quale può essere trasparente, opaco oppure oscurato, la struttura può essere completata con vetri scorrevoli laterali o frangisole, trasformandosi in una vera e propria struttura bioclimatica.

L’installazione di luci a led completa l’area relax, rendendola fruibile anche durante le ore notturne e garantendo un basso consumo energetico.

A chi rivolgersi per l’installazione di una pergola con tetto scorrevole

Per usufruire di una pergola con tetto scorrevole resistente, durevole e funzionale è consigliabile rivolgersi a realtà di riferimento del settore come Abritaly, azienda italiana che realizza strutture di design dallo stile italiano.

Ampiamente personalizzabili, le soluzioni di Abritaly presentano una struttura in alluminio termolaccato molto solida e resistente agli agenti atmosferici, anche in caso di condizioni estreme. Per evitare l'usura e ridurre la necessità di manutenzione periodica, il tetto viene sottoposto a trattamenti anti-ingiallenti e anti-UV.

Caratterizzata da unostile moderno e minimal, in grado di adattarsi alla perfezione a qualsiasi contesto anche grazie alla vasta gamma di colori disponibili, dispone di grondaie periferiche per lo scolo dell’acqua piovana, fondamentali non solo per allungare la vita della struttura, ma anche per mantenerla pulita con maggiore semplicità.

Destinate non solo ai piccoli spazi, ma anche a proteggere grandi superfici, possono essere rinforzate con pali di sostegno posizionati a distanza di 5 metri l’uno dall’altro.

Dove installare la pergola con tetto scorrevole?

La pergola può essere posizionata in qualsiasi spazio aperto di proprietà. In base alle proprie esigenze, sarà possibile installarla:

Nel cortile di casa , magari a ridosso dell’abitazione o tra due muri;

, magari a ridosso dell’abitazione o tra due muri; In un giardino , lontano dall’abitazione;

, lontano dall’abitazione; Su un balcone o un terrazzo, per ottenere una zona relax fruibile tutto l’anno.

In base al punto in cui verrà installata e alla dimensione, potrà disporre di due o più pali.

Pergola con tetto apribile: i permessi necessari

Prima di procedere con la progettazione e l’installazione della pergola con tetto scorrevole, è necessario capire se e in quali situazioni è necessario ottenere i permessi di costruzione.

Secondo il Decreto Infrastrutture-Semplificazione, l’installazione di questa tipologia di protezione rientra tra le cosiddette Attività di Edilizia Libera e, per questo motivo, salvo alcuni casi specifici, non richiede permessi specifici.

In ogni caso, è preferibile informarsi bene presso il proprio Comune di riferimento prima di procedere con i lavori. Potrebbero infatti essere previste limitazioni legate alla zona o all’edificio, se soggetti a vincoli, oppure potrebbero essere presenti regole specifiche, inerenti i colori o altri dettagli, da seguire con scrupolo per rispettare il decoro urbano e non incorrere in sanzioni.

