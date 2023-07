Miss Italia, ad Anzio la seconda finale regionale

Si terrà questa sera, sabato 22 luglio alle ore 21.30, presso lo “Stadio del Nuoto Anzio Waterpolis”, la seconda finale regionale dell’84° concorso nazionale Miss Italia, il più celebre concorso di bellezza dello stivale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Elisa Crocchianti

Nella struttura natatoria della cittadina sul litorale a sud di Roma si sfideranno trenta ragazze per il titolo di Miss Sport Givova Lazio 2023, per la conquista dell’accesso alle Prefinali nazionali.

In contemporanea si svolgerà anche una selezione con l’assegnazione del titolo di Miss Anzio 2023, che consentirà alle prime sei classificate di partecipare alle prossime finali regionali del concorso.

La manifestazione, promossa dalla Delta Events – società esclusivista del Concorso Miss Italia per il Lazio – in collaborazione con la Rinascimento Onlus, devolverà il ricavato alla “Associazione Italiana per la Lotta contro il Cancro”, sezione di Anzio-Nettuno.

A presentare la serata, diretta dal regista Mario Gori, sarà come sempre la brava e bella Margherita Praticò.

Margherita Praticò, Lucilla Nori

Le 30 ragazze in gara si esibiranno in diversi quadri moda, indossando abiti tricolore, abiti sportswear della Givova e il classico body da gara, con il quale si auto presenteranno alla giuria per la conquista dell’ambito titolo, sulle orme di grandi dive di ieri, come Gina Lollobrigida e Sophia Loren o, in tempi più recenti, Anna Valle e Miriam Leone.

Beatrice Scolletta

Tra le ospiti della serata le bellissime Beatrice Scolletta (Miss 365 nel 2020 e Miss Lazio 2021), Lucilla Nori (Miss Miluna Lazio 2019) ed Elisa Crocchianti (Miss Sport Lazio 2022), per un ideale passaggio del titolo.

