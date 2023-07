Ultimo weekend di luglio quello del 29 e del 30 con una Capitale che inizia a svuotarsi per i numerosi romani che si apprestano a partire per le vacanze. Dalla musica alla cultura, non dimenticando shopping, segnaliamo gli eventi più interessanti a Roma nelle prossime ore.

Rally di Roma Capitale

E’ ormai un appuntamento fisso di Roma e quest’anno è previsto dal 28 al 30 luglio. Prove libere, carosello e itinerario che tra le altre toccherà via Petroselli, Piazza della Consolazione, Foro Romano, via dell’Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, viale Aventino, via Labicana, via Merulana, via Giovanni Lanza. Dopo la fine della gara, prevista per le 23:00 le vetture rientreranno a Fiuggi. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 30 luglio alle 18:00.

Ostia Antica Festival 2023

Appuntamento con il sorriso, sabato 29 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica. Antonio Giuliani sarà in scena con il suo MayDay…Summer. Uno show dove certamente l'esilarante verve comica di Giuliani saprà garantire una serata all'insegna dell'ironia e del sano divertimento. Il giorno dopo invece, domenica 30, il teatro ospiterà Eleganzissima, il format di culto in continua trasformazione a cura dell'effervescente Drusilla Foer.

Fish and Wine

Dal lunedì alla domenica, dalle 09:00 a mezzanotte presso lo store di Eataly, a Ostiense, c’è Fish & Wine, il consueto appuntamento del bere e del mangiare in città. Proposte di pesce e nuovi abbinamenti che arricchiscono il tradizionale menu con un’accurata selezione di pregiati vini del territorio.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano al mare

Attesi sul litorale romano gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Le bancarelle del mercato più conosciuto in Italia saranno presenti sabato 29 luglio a Marina di San Nicola a Ladispoli, in via Tre Pesci, e domenica 30 luglio al Lido di Ostia, in Piazza Sirio. Due appuntamenti che non lasceranno amareggiati i numerosi appassionati del genere. L’evento è strutturato in orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Sud Fud Festival

Una manifestazione dedicata a musica e cibo del sud Italia. Si chiama Sud Fud Summer Festival e sarà presente il prossimo weekend presso il Parco Avventure di Fregene. Sul palco sabato 29 luglio Fernando Akba e Mauro di Maggio Band prima di un dj set presente fino a tarda sera. Domenica 30 luglio, il “Laboratorio del piccolo botanico”, prima di un concerto pizzica e taranta, curato da Le tre meno un quarto. A seguire, dj set.

Il parco acquatico a Magic Land

A MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, c’è MagicSplash, un nuovo parco acquatico di quasi 40.000 metri quadrati, Sole, piscina e tanto divertimento per grandi e piccoli con un tantissime attrazioni in grado di soddisfare ogni tipologia di divertimento, ideale per tutta la famiglia.

