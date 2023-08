La Roma non sa vincere, il Verona si impone: termina 2-1 la sfida del Bentegodi

Dopo il pareggio interno nella prima contro la Salernitana, la Roma era chiamata a rispondere con una vittoria sul campo dell’Hellas Verona. La squadra di Mourinho, invece, è apparsa molto impacciata, soprattutto nel primo tempo. Merito ovviamente anche del Verona, bravissimo a sfruttare le due occasioni nella prima frazione di gioco. Duda e Ngonge regalano il secondo successo consecutivo a mister Baroni, portando i gialloblu a punteggio pieno in classifica.

Primo tempo

La gara si apre con il Verona in vantaggio dopo soli quattro minuti, con Duda bravo a farsi trovare pronto dopo la respinta corta di Rui Patricio. Reazione immediata della Roma, che colpisce una traversa con Cristante al nono minuto. Occasione clamorosa al minuto 16 per la Roma, con Pellegrini che calcia dal limite dell’area di rigore non inquadrando la porta. Al minuto 27 a provarci è Dybala, ma la conclusione viene prontamente respinta da Montipò. Dopo vari tentativi della Roma, però, a raddoppiare è il Verona grazie alla rete di Ngonge, arrivata in pieno recupero. Termina con il risultato di 2-0 il primo tempo.

Secondo tempo

Il primo squillo della ripresa è della Roma, con la conclusione di El Shaarawy respinta dal portiere gialloblu. Sul corner successivo ci prova ancora la squadra di Moruinho, ma Montipò dice sempre di no. La squadra giallorossa la riapre al 56° minuto, grazie alla prima rete stagionale di Houssem Aouar.

Le pagelle

Rui Patricio 5

Non benissimo, soprattutto in occasione dell’1-0 dove poteva sicuramente fare di più.

Mancini 5,5

Ha sofferto in molte ripartenze del Verona.

Smalling 5,5

Non il solito Smalling. Il centrale inglese, infatti, è andato in affanno in svariate circostanze.

Llorente 5,5

Male fin quando è rimasto in campo. L’ex Leeds ha giocato solamente un tempo, e non lo ha fatto nel migliore dei modi.

Kristensen 5

Non riesce a mettersi in mostra, tanto da essere sostituito a inizio ripresa. Deve dare di più.

Pellegrini 5

Prestazione al di sotto delle aspettative. Il capitano è apparso nervoso in più di un occasione. Può decisamente dare di più.

Paredes 5,5

Gioca solamente un tempo, e non riesce ad imporsi. Deve ritrovare la condizione migliore.

Cristante 6

Nel complesso fa una buona prova. Tiene bene il centrocampo e da una mano in fase difensiva in caso di bisogno.

Zalewski 5,5

Sbaglia e non poco, dimostrando di non essere ancora nella condizione migliore.

Dybala 5,5

Prova a fare qualcosa, ma senza grande successo. La condizione non è delle migliore e si vede.

Belotti 6,5

Decisamente uno dei migliori. Grande protagonista nel goal di Aouar che riapre la gara. Lotta su ogni pallone, e questo è molto apprezzato dal tecnico.

Spinazzola (46′) 5,5

Non bene l’esterno azzurro, che non riesce più ad essere il calciatore esplosivo di un tempo.

Aouar (46′) 6,5

Da seguito alla buona prestazione fatta contro la Salernitana nella prima. Entra nella ripresa e segna la rete che riapre la gara. Oltre a questo, dimostra di avere una grandissima tecnica che mette al servizio della squadra.

El Sharaawy (46′) 6

Gioca il secondo tempo, dove prova a dare la scossa. Cerca di rendersi pericoloso ma senza creare particolari pericoli.

Karsdorp (51′) 5,5

Prova a proporsi in fase offensiva, mettendo spesso dei cross al centro che però risultano imprecisi.

Solbakken (68′) 5,5

Entra per portare brillantezza alla fase offensiva, ma non ci riesce. Oltre a questo, spesso pare essere fuori dal gioco.

Foto: profilo Facebook A.S. Roma

© Riproduzione riservata