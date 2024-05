Musica: Alessandro Liberini presenta “Senza tempo” al Wishlist di Roma

Il nuovo album di Alessandro Liberini, intitolato “Senza tempo”, è un lavoro che attraversa vari anni di produzione musicale, presentando una miscela di brani rilasciati dal 2020 e nuovi pezzi inediti. L’album spazia tra generi come pop, rock e cantautorato, arricchito da suoni internazionali, e alterna tracce veloci e ballad introspettive.

Il titolo dell’album riflette la lunga gestazione del progetto e la natura atemporale delle canzoni, che non si conformano ad un’epoca specifica della musica italiana ma seguono l’istinto creativo del cantautore romano.

“Senza tempo” è un’affermazione della libertà artistica dell’artista e della sua capacità di creare musica che possa resistere al tempo, mantenendo la sua rilevanza e freschezza indipendentemente dalle tendenze correnti. Quest’album rappresenta un’importante dichiarazione di indipendenza artistica e un’opera destinata a resistere al passaggio del tempo.

Il 26 maggio, Alessandro Liberini si esibirà dal vivo al Wishlist di Roma per presentare il suo disco “Senza Tempo”.

Ciao Alessandro, che piacere averti qui. Quali sono i tuoi artisti di riferimento?

Ciao e grazie a voi anzitutto! I miei artisti di riferimento sono i cantautori italiani, dagli anni ‘80 in poi principalmente, così come sono stato influenzato dai gruppi rock stranieri. Dai primi ho imparato l’arte delle parole a servizio della musica, dai secondi l’importanza dell’energia e melodie a supporto dei testi.

È da poco uscito il tuo album “Senta tempo”: cosa ti ha spinto a raccogliere tutti i brani qui?

Ho pubblicato diversi singoli negli ultimi anni, e contemporaneamente ho continuato a scrivere molto, tanto da avere un altro album almeno già pronto. Pubblicare solo singoli mi avrebbe portato a perdere troppo tempo, e quindi ho “radunato” le mie produzioni recenti a quelle del presente, in questo disco che fa da ponte col futuro e mi riallinea ad oggi.

Ti vedremo live al Wishlist domenica 26 maggio: cosa dobbiamo aspettarci dal tuo release party? Chi ti accompagnerà sul palco?

Il release party sarà il concerto del disco intero. Canterò tutti i brani che lo compongono, con delle sorprese e inserimento di alcuni elementi che porteranno le canzoni in una dimensione più live ed energica. Sul palco con me ci sarà la mia band storica, che mi accompagna da tempo, composta da Andrea Arcangeli al basso, Stefano Leopardi alla chitarra e Gabriele Mazzi alla batteria. Eseguirò anche un medley acustico, in cui darò un assaggio dei brani che faranno parte del secondo disco, accompagnato da Valentina Del Re al violino, la mia amica violinista che fa parte della band di Propaganda (La7) e ha collaborato con i più grandi artisti e direttori d’orchestra italiani, tra cui Ennio Morricone e Melox.

Sarai in tour quest’estate?

Per questa estate ovviamente non mancheranno i live! Punto ad aperture e festival, ma anche a piazze e situazioni collettive, in cui ci sia molto movimento e afflusso di pubblico. In questi giorni si stanno definendo le cose, e pubblicherò a breve il calendario sulle mie pagine social!