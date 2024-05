Don Matteo 14, stravolto il cast prima della nuova stagione | Esce di scena un volto simbolo: purtroppo è tutto vero

Dice addio a Don Matteo: se ne andrà, fan in lutto (ilquotidianodellazio.it / Instagram @donmatteorai)

Ha deciso, se ne andrà da Don Matteo: il pubblico non riesce a crederci.

La serie tv di Don Matteo è una delle più longeve della programmazione Rai. Per molti anni, a vestire i panni di questo simpatico prete è stato Terence Hill che, di fatto, ha dato un volto eterno alla fiction e ne ha determinato il clima e l’atmosfera, placida e serena. Vicino a lui alcuni personaggi storici come quello del Maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica o della perpetua Natalina, interpretata da Nathalie Guetta.

Nelle ultime edizioni, però, Terence Hill è stato sostituito da Raoul Bova che, nonostante alcuni timori iniziali da parte del pubblico in merito all’effettiva riuscita di questo nuovo ingresso così impattante, è riuscito a tenere il pubblico incollato alla serie tv e al personaggio in sé e per sé. Indispensabili anche la Capitana Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta e il pm Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico.

Nella prossima edizione, però, ci sarà un addio al quale i telespettatori probabilmente non sono molto pronti: ecco chi se ne andrà dal progetto, è stato uno shock anche per gli autori.

Don Matteo 14, nuovi arrivi e inattesi addii

Una delle novità più importanti della nuova stagione di Don Matteo 14 è l’ingresso di Eugenio Mastandrea nei panni del nuovo capitano della caserma. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che arriverà a Spoleto per riconquistare la sua ex, la PM Vittoria Guidi e qui incontrerà Don Matteo e il Maresciallo Cecchini, con cui stringerà amicizia.

La nuova stagione, che durerà per buona parte dell’autunno 2024, prevede circa 10 puntate dalla durata di 100 minuti ciascuna e, sebbene all’inizio fosse prevista per la primavera di quest’anno, per questioni organizzative è stata slittata alla programmazione autunnale, sempre su Rai 1 intorno alle 21.30.

Se ne andranno proprio loro

Nella quattordicesima stagione di Don Matteo vedremo ancora Anna Olivieri e Marco Nardi ma, nel corso del tempo, i due personaggi si allontaneranno gradualmente dal progetto per andarsene del tutto. Il pubblico, quindi, dovrà dire addio a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico che, probabilmente, hanno deciso di chiudere questa bella parentesi della loro vita lavorativa per dedicarsi a nuovi progetti.

Partecipazione a sorpresa, per un solo episodio, quella di Simone Monterotondo, il capitano Giulio Tommasi che per stagioni e stagioni ha innamorato tutti i telespettatori.