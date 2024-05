L’Eredità, lo storico quiz show a un passo dalla chiusura | Conferma arrivata: ecco come lo rimpiazzano

Telespettatori in lacrime: nessuno si sarebbe aspettato di assistere all’ultima puntata della trasmissione l’Eredità.

Il game show di Rai 1 potrebbe scomparire dal palinsesto della tv di Stato. Scopriamo perché sta circolando l’amara notizia sul destino del programma.

Il tv show della rete ammiraglia di mamma Rai è passato sotto la conduzione di Amadeus, Fabrizio Frizzi, Carlo Conti, Flavio Insinna e Marco Liorni, che oggi è al timone della trasmissione, ed è uno dei contenuti televisivi più longevi del piccolo schermo italiano, e sono tanti i fan che seguono con passione tutte le puntate.

Dopo anni e anni di successi e ottimi risultati in termini di share, ora si vocifera che d’ora in poi il seguitissimo programma di Mediaset non verrà più trasmesso.

L’Eredità, l’amara notizia sul game show di Rai 1

Il programma l’Eredità è un appuntamento fisso per il pubblico che segue i contenuti del palinsesto televisivo italiano. Il quiz game della rete ammiraglia della tv di Stato infatti, va in onda da tantissimo tempo, la prima puntata risale ai primi anni 2000. Il programma è passato sotto la conduzione dei più carismatici presentatori di mamma Rai, da Amadeus che lo ha condotto dal 2002 al 2006, a Carlo Conti che lo ha condotto al 2006 al 2018 insieme al compianto Fabrizio Frizzi, e Flavio Insinna che ha presentato il programma 2018 al 2023.

Il programma il corso del tempo è cambiato un po’, ma ha sempre mantenuto intatte le caratteristiche distintive che lo rendono una trasmissione divertente della prima serata italiana a cui tanti telespettatori non vogliono rinunciare. Da quest’anno il timone del quiz game di Rai 1 è passato nelle mani di Marco Liorni, che sembrava avere raggiunto un grande successo. Nelle scorse ore però è saltata fuori un’amara notizia. Scopriamo l’annuncio in aspettato che riguarda l’Eredità.

Il triste annuncio sul programma condotto da Marco Liorni

L’Eredità è andata in onda fino al 21 Maggio 2024, e adesso, stando a quanto si apprende dalle pagine del periodico TV, Sorrisi e Canzoni subirà uno stop. Si tratta della pausa estiva che ogni anno mette in stand by tutti i programmi della RAI, e dovrebbe quindi tornare, come di consueto in inverno. Intanto lo spazio del palinsesto sarà occupato da Reazione a catena, che dal 3 giugno al 2 novembre sarà trasmesso tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 18.45 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con la conduzione di Pino Insegno.

Ora non resta che attendere la data ufficiale dell’inizio dell’Eredità 2025, e anche il nome del prossimo conduttore. Tanti si aspettano, e sperano, di poter rivedere, dopo il periodo estivo, Marco Liorni.