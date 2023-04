Nominato il nuovo Cda del Parco Archeologico del Colosseo

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione del Parco archeologico del Colosseo. Il Cda è composto dal Direttore del Parco, Alfonsina Russo, che lo presiede, e dai seguenti componenti: Clemente Mimun, direttore del Tg5; Alberto Samonà, giornalista, già assessore della Regione Siciliana; Fulvia Strano, archeologa; Claudio Togna, notaio.

Il Consiglio resta in carica 5 anni a decorrere dalla nomina odierna. Il ministro ringrazia per il lavoro svolto i componenti uscenti dell’organismo. Così in un comunicato il Ministero della Cultura (MiC). (Com/Red/Dire)

Il Parco Archeologico del Colosseo comprende l’Anfiteatro Flavio, l’area del Foro Romano e del Palatino, la Domus Aurea sul colle Oppio, l’arco di Costantino e la Meta Sudans nella valle del Colosseo.

