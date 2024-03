Nonna Franca metteva sempre una bottiglia all’angolo di casa e non capivo: adesso non posso farne a meno | Mai più odori terrificanti

Se vuoi scacciare per sempre i cattivi odori da casa tua, devi mettere una bottiglia nell’angolo.

Avere una casa accogliente, che quando torniamo dopo una giornata al lavoro ci faccia sentire accolti e riposati, è fondamentale. Per fare in modo che sia così è importante tenerla sempre ben ordinata e pulita, nonché scegliere colori e materiali che ci ispirino relax e che non ci creino agitazione o fastidio.

A tal proposito, è utile lasciarsi aiutare da un interior designer in fase di progettazione, così che ci sappia consigliare nel modo giusto a seconda delle nostre necessità e preferenze. Oltre alla fase di scelta dei colori e dei materiali, però, per far sì che l’ambiente sia sempre perfetto è importante anche evitare odori fastidiosi e, di conseguenza, pulirla frequentemente.

Oggi vi parliamo di un trucco, molto usato dalle nonne, per scacciare tutti quegli odori che provengono da fuori casa e che, in qualche modo, ne rovinano l’armonia interna. Per metterlo in atto vi basterà prendere qualche bottiglia d’acqua e posizionarla in alcuni punti strategici della casa. Ecco di cosa si tratta.

Metti una bottiglia proprio lì, fidati di noi

Prima di svelarvi a cosa serve questo rimedio così straordinario, vi consigliamo di prendere qualche bottiglia di plastica e di riempirla con dell’acqua del lavandino. Se avete una casa indipendente, oppure avete una villetta a schiera che comunque affaccia sulla strada, questo trucco vi svolterà la vita e renderà la vostra dimora ancora più bella.

Il rimedio di cui vi parliamo oggi, infatti, vi permetterà di evitare che si formino odori spiacevoli proprio fuori casa: questi, infatti, si intrufolano nell’ambiente interno non appena si apre la porta e rovinano tutto! Una volta “infestato” il salotto, non c’è candela profumata che tenga.

Per evitare che i gatti facciano pipì

Ebbene sì, mettere delle bottiglie agli angoli della casa, per esempio lungo il profilo tra la casa e il marciapiede oppure all’angolo della finestra interrata, consente di evitare che i gatti scelgano quel preciso punto per fare i loro bisogni. La pipì dei gatti è infatti molto puzzolente e dà molto fastidio!

Posizionando delle bottiglie piene d’acqua, il gatto avvicinandosi a quell’angolo per fare i propri bisogni si vedrà riflesso nella plastica e si spaventerà, quindi si allontanerà per cercare un altro luogo più sicuro. Fidatevi di noi, non ne farete più a meno!