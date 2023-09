Oktoberfest, è tempo di Birra: gli appuntamenti a Roma e nel Lazio

L’Oktoberfest è una famosa festa della birra che si tiene annualmente a Monaco di Baviera, in Germania, tra la fine del mese di settembre e ottobre. È il più grande festival della birra e attira visitatori da tutto il mondo. Durante l’Oktoberfest, le persone indossano costumi tradizionali bavaresi, si divertono con giostre e giochi, e naturalmente bevono birra in grandi tende da festa. È una celebrazione dell’arte della birrificazione bavarese e della cultura tradizionale della Germania.

Cosa succede durante l’oktoberfest

Durante l’Oktoberfest, ci sono molte attività e tradizioni divertenti da sperimentare. Ecco alcune delle cose più comuni che accadono durante la festa:

Birra: Le tende da birra giganti sono il fulcro dell’Oktoberfest. Qui puoi gustare diverse varietà di birra bavarese, servite in bicchieri da litro chiamati “Maß”. Le birrerie partecipanti sono famose per le loro birre speciali create appositamente per l’evento. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Cibo: Oltre alla birra, troverai una vasta gamma di cibo tradizionale bavarese, come pretzel, würstel, stinco di maiale, crauti e piatti a base di formaggio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Musica e intrattenimento: Le tende sono animate da bande musicali tradizionali bavaresi, che suonano musica popolare e canzoni da festa. I visitatori ballano sui tavoli e partecipano a balli tradizionali.

Abbigliamento: Molti partecipanti indossano costumi tradizionali bavaresi, come i “Lederhosen” (pantaloni di pelle) per gli uomini e i “Dirndl” per le donne. L’abbigliamento è parte integrante dell’esperienza.

Giostre e giochi: Ci sono numerose attrazioni, giostre e giochi sparsi per tutto il terreno dell’Oktoberfest, che offrono divertimento per visitatori di tutte le età.

Tradizioni: Durante l’Oktoberfest, vengono seguite alcune tradizioni, come il “Tapping of the Keg” (l’apertura ufficiale del primo barile di birra) e il “Parade of the Landlords” (la sfilata dei gestori delle birrerie partecipanti).

Shopping: Molte bancarelle vendono souvenir, oggetti in pelle, gioielli e altri prodotti tradizionali bavaresi.

Ambiente festoso: L’Oktoberfest è un’occasione per festeggiare, socializzare con persone provenienti da tutto il mondo e immergersi nella cultura bavarese.

Che sapore ha la birra tedesca?

La birra tedesca è nota per la sua alta qualità e varietà di stili, ognuno con il proprio sapore caratteristico. Alcuni dei principali stili di birra tedesca includono:

Weissbier (birra di frumento): Questa birra è di solito leggermente torbida e ha un sapore fruttato e speziato con note di banana e chiodi di garofano. È una birra di grano molto rinfrescante.

Pilsner: Le birre Pilsner tedesche sono chiare e hanno un sapore secco e amaro con un retrogusto pulito e nitido. Sono note per il loro equilibrio tra luppolo e malto.

Dunkel (birra scura): Queste birre hanno un colore scuro e un sapore ricco e maltato, con note di caramello, cioccolato e noci. Sono birre morbide e avvolgenti.

Bock: Le birre Bock tedesche sono spesso più forti in termini di alcol, con un sapore maltato e dolce che può variare da leggermente caramellato a più tostato.

Kölsch: Questo stile è originario di Colonia ed è una birra chiara e leggermente fruttata con un finale secco e pulito.

Rauchbier (birra affumicata): Queste birre sono affumicate grazie all’uso di malti affumicati e possono avere un sapore simile al bacon o al fuoco da caminetto, a seconda della birreria.

Berliner Weisse: Questa birra è molto acida e solitamente servita con sciroppo di frutta per addolcirne il sapore.

In generale, le birre tedesche sono ben bilanciate e enfatizzano la purezza degli ingredienti, con una varietà di sfumature di sapore che vanno dal dolce al secco, dall’amaro all’acidulo.

Gli appuntamenti a Roma e nel Lazio (in aggiornamento)

Birra Festival di Ostia Antica dal 21 al 24 Settembre 2023

Oktoberfest di Roma dal 28 Settembre al 1 Ottobre 2023

© Riproduzione riservata