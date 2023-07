Omicidio Primavalle,”fiaccolata per Michelle non basta, esigiamo protezione”

La fiaccolata per Michelle si è conclusa nella basilica parrocchiale di Santa Maria della Salute dove il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il governatore del Lazio, Francesco Rocca, insieme ad alcuni presidenti di Municipio di Roma e a un centinaio di persone hanno pregato per la 17enne uccisa. La preghiera è stata accompagnata dalle parole nette di padre Baldo Reina, vescovo del settore ovest di Roma: “Sentiamo forte l‘indignazione, lo sgomento, la rabbia ed esigiamo di essere protetti.

Proteggere i giovani

La fiaccolata è stata un bel gesto ma non basta. È un segno di solidarietà e presenza ma abbiamo bisogno di proteggerci gli uni gli altri, abbiamo il dovere di proteggere i giovani e loro di proteggersi da ogni male. Chiediamo dal profondo del cuore, la protezione di Dio ma anche la responsabilità per proteggerci sempre, in ogni istante e in ogni luogo. In particolare i giovani del nostro quartiere e della nostra città”.

Grido di dolore si alza dalla città

Il vescovo ha ricordato anche “le vittime di Casal Palocco. È una città che alza il grido di dolore e in questo momento, forse più drammatico di altri, segna il nostro cuore. La vita è sacra e nessuno la deve toccare”. (Mtr/Dire)

