Omicidio Roma, 54enne ucciso in casa. Aveva chiamato aiuto: “Mi hanno sparato”

Un uomo di 54 anni è stato ucciso in un appartamento a Roma, in zona Torpignattara con un colpo di pistola al torace. Nella sera del 26 marzo, a mezzanotte circa, un uomo ha chiamato il numero unico di emergenza chiedendo aiuto perché sosteneva di essere stato attinto da un colpo di pistola. All’arrivo degli agenti delle volanti e del commissariato San Giovanni, hanno trovato il portone chiuso a chiave.

È stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per forzare l’ingresso e, una volta dentro, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita del 54enne. Si indaga per omicidio e le indagini coordinate dalla procura capitolina, sono svolte dalla Squadra Mobile.

E’ l’ennesimo assassinio che si consuma nella capitale in pochi mesi.

