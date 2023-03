Grandine a Roma: traffico in tilt e strade come piste da sci

Bomba d’acqua, anzi di grandine, su Roma questa mattina 27 marzo: dopo giorni di annunci finalmente la pioggia sulla Capitale. Un lunedì difficile, infatti l’acqua è piombata già poco prima delle otto, proprio quando i cittadini vanno verso gli uffici e portano i bambini a scuola.

Grandine a Roma, disagi e rallentamenti

Ma la benefica acqua si è presentata con un violento acquazzone e una forte grandinata che è durata circa dieci minuti causando una mattinata di caos a Roma sud dove la pioggia è scesa sotto forma di ghiaccio rendendo le strade carreggiate scivolose.

I maggiori disagi si sono verificati a Roma sud: via Cristoforo Colombo, la via Ostiense e la via del Mare dove si procedeva a passo d’uomo. Tempi di percorrenza fuori da ogni immaginazione: “Oltre due ore per raggiungere il ponte del raccordo da Casal Palocco”. Diversi automobilisti bloccati sulla Colombo, ma soprattutto i motociclisti che, per ripararsi dalle precipitazioni, sono rimasti fermi sotto i viadotti.

Code e traffico in tilt si sono registrati su via Cristoforo Colombo, con code a partire da Castel Fusano verso l’interno della città. I vigili hanno dovuto chiudere via di Decima e lo svincolo di via Pontina in direzione di via di Acqua Acetosa Ostiense. Anche l’allagamento del sottopasso della via Pontina in direzione via Laurentina ha causato problemi rilevanti alla circolazione.

