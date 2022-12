Omicidio Willy Monteiro, Appello il 28 marzo: tutti gli imputati mirano all’assoluzione

Roma, il processo in Corte d’appello per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte al via in data 28 marzo davanti alla Prima Corte d’assise d’appello.

Il reato contestato è quello di omicidio del cuoco 21 enne Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 durante un pestaggio. Nel processo in corte d’assise a Frosinone, sono stati condannati all’ergastolo per quell’omicidio, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 anni Mario Pincarelli. Tutti e quattro i soggetti di Artena avrebbero quindi concorso nell’uccisione del 21enne.

I nuovi legali dei fratelli Bianchi

Il ricorso in appello prevede il cambio dei collegi difensivi di Marco e Gabriele Bianchi.

I nuovi legali di Gabriele hanno contestato nel ricorso la perizia medico legale. I difensori di tutti e quattro gli imputati, tre dei quali si trovano in carcere e solo Belleggia, ai domiciliari, sostengono che i colpi inflitti con mani e piedi non sarebbero stati sferrati con l’intenzione di uccidere la vittima e quindi puntano all’assoluzione. Oppure nel caso che questa non venga accettata, alla derubricazione del reato di omicidio volontario.

