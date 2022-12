Lazio, Mattia (Pd): 3 milioni di euro per spazi aggregativi dedicati ai giovani

Grazie al nuovo avviso pubblico rivolto ai Comuni del Lazio e Municipi di Roma investiamo quasi 3 milioni di euro per riqualificare spazi pubblici e destinarli all’aggregazione giovanile. Così in una nota Eleonora Mattia, presidente IX Commissione Politiche giovanili Consiglio regionale del Lazio.

Mattia: spazi per la creatività e cittadinanza attiva, dedicati ai giovani

“Vogliamo dare ai ragazzi e alle ragazze strumenti concreti per coltivare consapevolezza, creatività e cittadinanza attiva e gli spazi di aggregazione giovanile servono proprio a questo obiettivo: rigenerare quadranti dei nostri territori – dalle città come Roma ai piccoli comuni fino a 5 mila abitanti che possono partecipare in forma associata – e sostenere il protagonismo giovanile essendo i centri gestiti proprio da associazioni di under 35.

Un nuovo progetto che non parte da zero: sono già attivi sul territorio 21 Ostelli e spazi aggregativi, molti dei quali sono stati recuperati da immobili pubblici abbandonati e lasciati al degrado. Luoghi a cui è stata data una seconda possibilità e un riuso sociale per dare forza e concretezza ai bisogni di socialità, studio e accoglienza di migliaia di giovani del Lazio e provenienti dalle Regioni limitrofe”, conclude Mattia.

