Oroscopo, guai in arrivo per questo segno | ‘Sarà la peggiore estate della vita’: a inizio luglio una discussione fatale

Gli esperti dell’oroscopo non hanno alcun dubbio: è questo il segno zodiacale meno fortunato del mese di luglio.

L’estate è appena cominciata, e tutti vogliono divertirsi o rilassarsi, viaggiare o riposare, fare baldoria con gli amici, o conoscere persone nuove, leggere sotto l’ombrellone o incontrare qualcuno di speciale. Purtroppo i sogni di qualcuno però saranno presto infranti.

Si scioglieranno come neve al sole i buoni propositi di godersi a pieno le vacanze estive, e il rischio è di perdere la calma troppo facilmente: ecco che cosa c’è scritto nelle stelle.

Sarà solo uno il segno zodiacale sfortunato che vivrà il prossimo mese all’insegna di continue tensioni e agitazione. Vediamo quali sorprese riserverà ai nati sotto questo segno l’oroscopo di luglio.

Oroscopo, chi sarà il meno fortunato dell’estate e del prossimo mese

Ci siamo, finalmente è arrivata la tanto attesa bella stagione. Si tratta di un periodo dell’anno fatto di momenti di riposo, di relax, di condivisione e di evasione, di scoperte e di avventura. Insomma, è un momento davvero pieno di tanti aspetti positivi. Tuttavia, per chi crede all’oroscopo, l’estate può andare bene solo a patto di avere dalla propria parte il favore delle stelle.

A quanto pare, secondo gli esperti che studiano i movimenti dei corpi celesti e la loro influenza sulla vita terrena, alcuni segni zodiacali vivranno una bellissima estate, ma altri, e uno in particolare, saranno destinati a brutte notizie nei prossimi mesi, e soprattutto a luglio. Scopriamo di quale segno zodiacale si tratta.

Previsioni nefaste per questo segno zodiacale

A provocare i malumori per il segno zodiacale più sfortunato della prossima estate, sarà l’impossibilità di comunicare senza far polemica. Per questa ragione, già dalle prime settimane di luglio, attriti, discussioni, contrasti e litigi saranno all’ordine del giorno. Tutto questo purtroppo potrebbe influenzare il periodo delle tanto agognate ferie, e le vacanze non potrebbero non andare come sperato.

Nonostante le liti di inizio luglio, per fortuna però non tutto è perduto. Gli astrologi infatti, stanno mettendo in guardia il segno zodiacale meno fortunato dell’estate in modo tale che possa regolarsi, e aggiustare il tiro. Dunque il consiglio degli esperti di astrologia è di mantenere quanto più possibile la calma, evitando reazioni d’istinto. In altre parole, il suggerimento di chi si intende di oroscopo è quello di contare fino a 10, in qualunque situazione spinosa, che si potrà verificare nei prossimi mesi. Il segno in questione purtroppo è l’ariete, ovvero il segno zodiacale che contraddistingue i nati nell’ultima decade di marzo e le prime due decadi di aprile. In bocca al lupo!