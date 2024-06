Test d’intelligenza, rispondi a queste 3 domande per capire se sei un genio | Chi indovina ha un cervello senza limiti

Ora è arrivato il momento della verità, sottoponiti senza timore al test d’intelligenza e scopri se sei arguto come credi, oppure no.

Se vuoi sapere il livello delle tue abilità mentali, dovresti provare a rispondere ad alcune domande, ma fai attenzione: questo quiz ti metterà di fronte alla realtà più di quanto qualsiasi test del Q.I. possa fare.

Solo il 17 per cento delle persone a cui è stato sottoposto il test d’intelligenza è riuscito a superarlo, ma non farti abbattere da questo dato poco incoraggiante.

Rispondere a queste tre domande in modo corretto ti permetterà di dimostrare che sei un vero genio. Che cosa aspetti? Fai del tuo meglio, e cerca di realizzare un punteggio migliore da quello ottenuto da chi ha provato ad affrontare la sfida prima di te.

Test d’intelligenza, rispondi alle tre domande in modo corretto

Ad inventare questo test d’intelligenza, come riporta Focus.it, è stato il famoso psicologo Shane Frederick, professore alla scuola di Management della Yale University. Il quiz è semplice: se rispondi bene alle tre domande superi il test, se non conosci la risposta, fallisci. Nessuna eccezione. Leggi i tre quesiti riportati di seguito, e prova a dare la tua risposta. Una volta che avrai completato il test d’intelligenza, vai a leggere il paragrafo con la Soluzione, in basso, e scopri se sei un autentico genio, o se invece le tue doti di ragionamento logico non sono eccelse come hai sempre creduto che fossero.

Una mazza e una palla costano insieme 1,10 euro. La mazza costa un euro più della palla. Quanto costa la palla? Se 5 macchine impiegano 5 minuti per fare 5 pezzi, quanto tempo impiegano 100 macchine per fare 100 pezzi? In uno stagno ci sono delle ninfee che ogni giorno raddoppiano la loro estensione sulla superficie dell’acqua. Se impiegano 48 giorni per ricoprire l’intera superficie del lago, quanto impiegano per coprirne la metà?

Soluzione

La palla costa 5 centesimi. 5 minuti! 47 giorni. Hai fatto l’errore di rispondere 24? Non preoccuparti, capita quasi a tutti.

Non è importante che tu abbia superato o meno il test d’intelligenza in maniera brillante, quel che conta è che tu ci abbia provato, permettendo a te stesso di allenarti e di affinare le tue capacità di ragionamento logico deduttivo e di calcolo rapido. Se ti sei divertito a svolgere questo quiz, mettiti subito alla prova con tutti gli altri test d’intelligenza che trovi tra le pagine del nostro sito web. Buona navigazione, e in bocca al lupo per le tue prossime sfide!