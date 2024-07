Oroscopo, mai una gioia per questi 2 segni | Amore da incubo per tutta l’estate

L’oroscopo dell’amore per l’estate che è appena cominciata non promette nulla di buono per questi due segni zodiacali.

Chi aspetta la stagione del sole per trovare il nuovo amore, o per vivere momenti felici con il partner forse resterà deluso. Tutto dipende dal pronostico degli esperti di astrologia.

Chi studia le stelle e i loro influsso sulla vita terrena ha già scritto le previsioni per luglio e agosto e, a quanto pare, 2 dei 12 segni zodiacali non saranno di certo favoriti dai movimenti astrali.

Scopri se potrai godere del favore delle stelle, o se invece farai meglio a rinunciare ai tuoi sogni romantici, almeno per i prossimi mesi.

Oroscopo, guai in amore per questi due segni zodiacali

Siamo ormai nel bel mezzo della bella stagione, e estate da sempre fa rima con amore, nuovi incontri, e anche momenti da trascorrere insieme al partner. Insomma, sia chi ha già una relazione solida, e magari anche di vecchia data, sia chi invece è alla ricerca di un lui o di una lei, punta su agosto e luglio per concedersi alla sfera dei sentimenti.

L‘oroscopo dell’estate sarà magnanimo con alcuni segni zodiacali, ma metterà i bastoni tra le ruote ad altri. Tutto dipende dai passaggi di Venere.Come saprete già, questo è il pianeta che governa la sensibilità, la capacità di mettersi nei panni dell’altro, e anche l’approccio alla libido e alla sessualità. Scopriamo chi riceverà meno baci e meno generosità dalla dea bendata, proprio per quanto concerne l’amore e la vita di coppia.

Chi saranno i meno fortunati dell’estate

I meno fortunati dell’estate per quanto concerne la sfera dei sentimenti saranno di certo il segno zodiacale della Bilancia e quello dei Gemelli. Dunque i nati tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, e i nati tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre dovranno avere tanta pazienza e un cuore forte. A quanto pare, avranno entrambi Venere a sfavore. Purtroppo con queste premesse astrali, anche il più innamorato dei segni zodiacali, perde la pazienza e la voglia di andare incontro alle richieste e ai bisogni del partner.

Perfino il segno zodiacale dei Gemelli spontaneo e passionale avrà delle difficoltà nella vita a due e negli incontri fugaci. Nemmeno Mercurio, il pianeta che domina la comunicazione e il dialogo, favorirà i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia. Quest’insieme di cose potrebbe giocare qualche brutto scherzo anche alle coppie più rodate, con una storia stabile. Insomma, occorre attendere che le acque tornino calme, soprattutto quelle del mare di luglio e agosto.