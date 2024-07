Test del QI, tra questi 7 si nasconde un altro numero | Se lo trovi al primo sguardo sei un genio

Se pensi di essere un autentico cervellone e un vero genio, allora prova a dimostrarlo con lo speciale Test del QI.

Chissà quante volte hai svolto un quiz del quoziente intellettivo fino a ora, questo però è diverso da tutti altri, prova e vedrai.

Comincia sin da ora a guardare bene questa particolare illustrazione, perché nasconde un segreto, e se riuscirai a capire di che cosa si tratta, sarai già a metà dell’opera.

Il test del QI mette in crisi quasi tutti coloro che si cimentano in questa sfida. Aguzza la vista e fai meglio di chi ti ha preceduto. In bocca al lupo!

Test del QI, trova il numero nascosto tra i 7

Se pensi di avere una mente geniale, e di essere molto bravo a superare sfide complicate, allora il test del QI di certo fa al caso tuo. Il bello di questo gioco è che non si tratta del classico test di intelligenza ma di un quiz che indaga le facoltà visive. Tutto quello che dovrai fare infatti, per provare a superare il test del QI, è guardare con attenzione la particolare illustrazione che si trova in alto, e cercare di capire che cosa si nasconde tra i numeri che si ripetono all’infinito.

Questo singolare pattern grafico in realtà è un inganno per gli occhi e per la mente. Tra tutti i diversi numeri 7 si cela un altro numero, lo avresti mai detto? Prova a trovarlo, e se ci riesci, per te superare il test del QI sarà facile come bere un bicchier d’acqua. Buon divertimento.

Soluzione

Ci siamo, adesso stai per scoprire la soluzione corretta del test del QI, e dunque anche per sapere se hai superato o meno la tua sfida. Ti anticipiamo che si tratta di un gioco, quindi se non dovessi avercela fatta, non devi preoccuparti: non vuol dire che hai un quoziente intellettivo basso, ma vuol dire che potresti migliorare le tue facoltà di concentrazione e le tue capacità visive fa esercitandoti con giochi come questo più spesso.

Se ti fa piacere puoi svolgere gli altri test presenti nel nostro sito web e divertirti a migliorare il tuo QI. Ora però è arrivato davvero il momento di scoprire se superato il test o meno. Guarda l’immagine che contiene la soluzione per capire dove si trova il numero diverso da tutti gli altri. Come puoi notare, osservando il cerchietto colorato, il numero diverso dagli altri è il numero 9 e si trova in basso a destra.