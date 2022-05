Ostia, tentarono di uccidere un uomo sotto casa: arrestato uno dei sospettati

Come riportato dall’agenzia Nova, i Carabinieri della compagnia di Ostia hanno eseguito nei confronti di un 30enne romano un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato, detenzione di arma clandestina e ricettazione, in concorso.

Il tentato omicidio, accertato, risale all’8 aprile 2019 in via delle Ebridi. L’episodio si verificò nell’androne di una palazzina popolare ai danni di un 28enne romano che abitava lì. L’indiziato, insieme a complici non ancora identificati, tentò di colpire invano la vittima con 6 colpi di arma da fuoco calibro 9×21. Successivamente, dopo essersi ferito lui stesso, scappò.

Tentato omicidio: arrestato uno dei sospettati

In un locale della palazzina, i militari hanno anche trovato e sequestrato una pistola Beretta calibro 9×21, di provenienza furtiva e una pistola Makarov, calibro 9×18, con matricola abrasa, “entrambe utilizzate durante l’azione di fuoco”. “L’evento è stato ricondotto a conflitti tra fazioni diverse per la gestione dello spaccio presso le palazzine popolari di via delle Ebridi. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Civitavecchia“.

