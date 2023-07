Pappardelle ai pinoli e zucchine e i consigli casalinghi di Donna Assunta

Avete arrossamenti o vescichette sotto i piedi che vi tormentano? Fate così: spalmateci un po’ di yogurt naturale senza zucchero; l’acido lattico protegge la pelle, la disinfetta e l’ammorbidisce, in più costa poco. A tavola una ricetta semplice ma appetitosa:

Pappardelle ai pinoli e zucchine

Ingredienti per 4 persone: 400 gr. di Pappardelle, 3 zucchine, uno spicchio d’aglio, 40 gr. di pinoli, un mazzetto di basilico, 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Spuntate le zucchine, tagliatele a nastri e scottatele per un minuto in acqua bollente salata, poi scolatele. Cuocete le Pappardelle nella stessa acqua. Nel frattempo tostate i pinoli in un padellino antiaderente. Mettete le foglie di basilico nel mixer, unite l’aglio, l’olio, il sale e il pepe. Frullate fino a ottenere una crema omogenea. Aggiungete un paio di cucchiai di acqua di cottura della pasta e mescolate. Scolate le Pappardelle lasciandole umide, conditele con il pesto che avete preparato, le zucchine e mescolate con cura. Completate con i pinoli, una macinata di pepe e servite. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

