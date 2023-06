Che cos’è la sicurezza sul lavoro?

Avviare un’attività e assumere dei dipendenti significa anche avere diversi obblighi nei loro confronti, e uno di questi – forse il più importante – ègarantire loro un luogo di lavoro salubre e sicuro. Per questa ragione è consigliabile affidarsi a un’azienda che offre consulenze e corsi sicurezza sul lavoro Roma , in modo da optare per le scelte più adatte alla situazione e non incorrere in rischi o lacune. Ma cosa si intende con sicurezza sul lavoro? Scopriamo esattamente di cosa si tratta e perché è fondamentale garantirla. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La sicurezza sul lavoro secondo la Legge

Possiamo definire la sicurezza sul lavoro come l’insieme di tutte le azioni, attività, valutazioni e provvedimenti volti a garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro. Si tratta di una condizione necessaria e imprescindibile che ogni azienda è chiamata ad avere per eliminare, ove possibile, o quantomeno ridurre al minimo gli eventuali rischi per il lavoratore.

Aziende e datori di lavoro devono fare riferimento al D.Lgs 81/2008 per la sicurezza sul lavoro, meglio conosciuto come “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”. Tale legge nasce come miglioramento di alcune normative preesistenti, e risulta decisamente più chiara e semplice da comprendere. Il testo suddivide l’argomento in diversi passaggi, aggiungendo preziose innovazioni come l’individuazione di fattori e sorgenti di rischio e il controllo continuo delle misure preventive. In tutto, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro presenta 306 articoli e più di 50 allegati che riguardano tutti gli aspetti del processo di “messa in sicurezza”, dall’individuazione dei rischi alla strategia da mettere in atto fino alla vigilanza sulle misure scelte.

Chi deve garantire la sicurezza sul lavoro?

È chiamato a garantire la sicurezza sul lavoro chiunque sia il responsabile della sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda. A livello giuridico, si tratta del datore di lavoro, che in quanto tale si deve assicurare di offrire un ambiente di lavoro sicuro, di informare i dipendenti sugli eventuali rischi cui vanno incontro, di verificare e controllare che le norme antinfortunistiche vengano rispettate da parte dei dipendenti e di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che è da considerarsi obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente. A controllare effettivamente le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro è il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione, anche detto RSPP. Questo ruolo può essere affidato anche a un dipendente che abbia seguito la formazione necessaria, e occasionalmente dal datore di lavoro stesso.

Tra le mansioni dell’RSPP troviamo l’esecuzione di sopralluoghi dell’ambiente lavorativo, l’elaborazione dei dati necessari per la valutazione dei rischi, il monitoraggio delle misure messe in atto e la programmazione di nuovi interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro per i dipendenti.

Tra le figure importanti legate alla sicurezza sul lavoro troviamo anche il Medico Competente, che si occupa a cadenza periodica di effettuare visite ai lavoratori per stabilirne lo stato di salute relativo alle mansioni che svolge e, grazie alle sue competenze, decide se risulta o meno idoneo a continuare a svolgerle.

