Patate al forno, meglio con la buccia o senza: il trucchetto degli chef stellati

Svelato finalmente il segreto degli esperti di cucina: come cuocere le patate al forno per renderle buone come al ristorante.

Vi siete mai chiesti se sia meglio cuocere le patate al forno con la buccia o senza? Di certo se non è capitato a voi in prima persona, sarà accaduto a qualcuno che conoscete, o avete assistito a una diatriba sul tema. Tra gli appassionati di cucina succede spesso.

Questa è una questione delicata che ha aperto un dibattito, un po’ come la pasta con le vongole bianca o con l’aggiunta di qualche pomodorino che la rende rosata. La risposta definitiva è questa. Ecco la regola degli chef.

Scopriamo che cosa suggeriscono i professionisti dei fornelli così non avremmo più dubbi sul togliere o meno la buccia quando prepareremo il contorno più goloso di tutti, le patate al forno.

Patate al forno, cosa suggeriscono gli chef sulla buccia esterna

Da qualche anno a questa parte in ristoranti e pub vediamo presentare in tavola delle patate al forno con la buccia, non è dimenticanza e forse non è nemmeno solo moda, ma il frutto di una questione culinaria. Innanzi tutto la buccia delle patate conferisce un gusto rustico, pieno, saporito e croccante, più deciso rispetto a quello delle patate al forno private della scorza. Inoltre la buccia di questi particolari tuberi fa bene.

La buccia delle patate è infatti, ricca di proprietà e sostanze preziose per il nostro corpo e buttandola via, inevitabilmente getteremo anche le vitamine, le fibre e tutti i sali minerali come il selenio, il potassio e il magnesio. Per altro cuocere le patate senza eliminare la buccia esterna serve a non far disperdere le proprietà nutritive della polpa. Ciò detto però c’è un trucco, che solo i veri chef conoscono e che riguarda proprio la cottura delle patate al forno.

Togliere o meno la buccia dalle patate prima di cuocerle

Nell’annosa diatriba tra chi preferisce eliminare la buccia perché desidera una patata più neutra, o perché teme le sostanze pericolose, che entrano a contatto con i tuberi durante la raccolta, il trasporto e la vendita, e chi invece opta per il mantenerla, ad avere ragione sono entrambe le fazioni. O meglio: sì alle patate al forno con la buccia, ma non tutte le patate possono essere cotte e consumate intere con la buccia.

Quelle raccolte da tempo contengono troppa solanina. Solo le patate di stagione, consumate entro 5 mesi al massimo dal momento in cui sono state raccolte, se conservate correttamente, si prestano a diventare ottime patate al forno con la buccia. Se non avete patate novelle della cui origine siete certi, meglio evitare e sbucciarle bene.