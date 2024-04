Gnocchi dell’Eurospin, costano poco ma il produttore è un marchio famosissimo: in altri supermercati costano il doppio

Ecco chi è il vero produttore degli gnocchi dell’Eurospin: scoperto il segreto di tale bontà.

Viviamo in un periodo storico dominato dai rincari, soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità. Al supermercato, impossibile non accorgersi di quanto siano aumentati di prezzo quegli alimenti che compriamo tutti i giorni come il pane, il latte o la carne: di settimana in settimana, portando a casa le stesse cose, si spende di più.

In un contesto come questo, sempre più famiglie italiane per la spesa alimentare preferiscono recarsi al discount, dove trovano tutto ciò di cui hanno bisogno senza però spendere un capitale. Questi supermercati, infatti, hanno il vantaggio di avere alternative di marchi secondari, meno conosciuti rispetto ai più famosi, che quindi hanno prezzi più bassi.

Uno dei discount più frequentati è Eurospin, dove moltissime famiglie amano sperimentare e provare cibi sempre diversi. Uno dei più amati in Italia è quello degli gnocchi, davvero economici ma dalla consistenza e dal sapore pari a quelli prodotti da grandi marchi: ecco, in realtà, chi è che li produce. Ora si capisce perché son così buoni!

Gnocchi Eurospin, li produce proprio lui

Uno dei marchi più famosi per quanto riguarda la pasta fresca e ripiena, in Italia, è quello di Giovanni Rana. A dargli il nome è Giovanni Rana stesso, un imprenditore che, nel lontano 1960, fonda a soli 23 anni un piccolo laboratorio per la produzione a mano di tagliatelle e tortellini. Di anno in anno l’attività cresce: nel 1092 avvia una prima industrializzazione della produzione della pasta e, a metà degli anni Ottanta, l’azienda riceve addirittura una proposta d’acquisto da parte della Barilla, prontamente rifiutata.

Il marchio Giovanni Rana, solitamente, è venduto dai supermercati come Coop, Il Gigante, Carrefour, Conad e così via ed è raro che si trovi anche nei discount, anche perché i suoi prodotti hanno un prezzo considerevole. Ecco però in questo discorso cosa c’entrano gli gnocchi Eurospin!

Gnocchi prodotti dalla Tre Mulini

A produrre gli gnocchi Eurospin è l’azienda Tre Mulini, che affida la parte produttiva a diversi stabilimenti italiani a seconda delle necessità. La pasta fresca d semola, ad esempio, viene prodotta da Maffei, mentre quella all’uovo dal Pastificio Andalini. La linea Gragnano IGP, invece, è prodotta proprio dal brand Garofalo, molto stimato.

Per quanto riguarda gli gnocchi di patate e i tortellini ripieni di ricotta e spinaci, invece, il produttore di Tre Mulini è proprio Giovanni Rana: acquistando questi prodotti con il prezzo di Eurospin, di fatto, ci si porta a casa un prodotto di marca.