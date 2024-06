Pensionati, che disastro: pesanti ritardi nei pagamenti | Se leggi le date ti viene un infarto

Un ritardo pesante nella distribuzione delle pensioni: che botta per i pensionati

In Italia, anche per via dell’età media che è sempre più avanzata, sono molti i cittadini che non lavorano più e che quindi sono in pensione. Dopo tanti anni trascorsi in ufficio o comunque sul posto di lavoro, poter ritornare ad essere padroni del proprio tempo e decidere di impiegarlo come si desidera è un diritto di tutti, nonché un obiettivo importante.

Quando si è in pensione, infatti, si può disporre del proprio tempo come si vuole. C’è chi ne approfitta per riposarsi e per dedicarsi alla famiglia, quindi ai figli e agli eventuali nipoti. Altri, invece, fanno ciò che durante la vita lavorativa non hanno mai potuto fare e partono per qualche meta esotica, magari trasferendocisi per sempre.

In ogni caso, fondamentale è che durante la pensione arrivino puntuali e precisi i pagamenti, unica entrata economica per le persone che non lavorano più e quindi essenziale per lo svolgimento di tutte le attività quotidiane. Proprio in merito a questo tema, c’è una brutta notizia: c’è un ritardo.

Ritardi nelle pensioni, cosa succederà quest’estate

Proprio adesso che si avvicina l’estate, quindi il periodo in cui tutti tendiamo a spendere un po’ di più tra vacanze e uscite in famiglia o con gli amici, per i pensionati c’è un ritardo nei pagamenti che potrebbe creare qualche problema. In questo stesso periodo, poi, sono in corso le dichiarazioni dei redditi e quindi lavoratori e pensionati attendono anche i propri rimborsi fiscali: se per i primi questi sono già in atto, i secondi invece dovranno attendere un po’ di più.

Secondo l’ultimo modello, infatti, i pensionati avrebbero dovuto aspettare un mese prima di ottenere il rimborso. Oggi, invece, viene presa in considerazione la data di invio della dichiarazione dei redditi: i pensionati, quindi, riceveranno i loro rimborsi nella seconda mensilità successiva alla data di consegna dei documenti.

Tutte le date

Anche per i pensionati, quindi, è possibile ricevere i rimborsi fiscali ad agosto, purché però si sia presentata la dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio 2024. Se invece la si è presentata tra questa data ed il 15 luglio, si dovrà attendere la somma di denaro non prima di settembre.

Rimborsi ad ottobre per chi presenta la dichiarazione tra il 16 luglio e il 31 agosto e, infine, soldi a novembre per chi ha compilato e presentato il modello 730 entro il 30 di settembre.