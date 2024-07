Pensioni, stavolta è tutto vero: confermato il maxi aumento dal prossimo mese | 330 euro extra caricati sul tuo conto

Crescono i cedolini, i pensionati italiani non potrebbero essere più felici

Dopo decine di anni trascorse sul luogo di lavoro, tra scadenze e impegni, andare in pensione è un diritto di qualsiasi lavoratore. La pensione è infatti un periodo di vita che, se supportato da una buona salute, consente di riposarsi e di dedicarsi agli affetti famigliari, così come agli hobby che a lungo sono stati messi da parte.

Gli anni della pensione sono caratterizzati quindi dal tempo libero in tutto e per tutto e questo, da un punto di vista pratico, significa che a venire a mancare non è solo il lavoro, ma anche lo stipendio mensile. A supportare il pensionato c’è però l’assegno pensionistico, il cui importo varia molto in base a specifici parametri.

Tra poco, tutti gli italiani che godono della pensione potrebbero scoppiare di felicità: per agosto 2024 è stato infatti confermato un aumento importante per quanto riguarda gli importi dei cedolini. Ecco a quanto ammonta e chi potrà goderne.

Le pensioni aumentano di più di 300 euro

Buone notizie per tutti i pensionati. Nel mese di agosto 2024, infatti, per molti di loro ci sarà la quattordicesima mensilità che, per i più fortunati, potrà godere anche del bonus da 327 euro. Per riceverlo è necessario rispettare tre requisiti: il reddito dev’essere inferiore a due volte il trattamento minimo, si deve aver compiuto 64 anni d’età e si deve essere titolari di pensione. Chi rispetta tutti questi requisiti entro il 1° luglio, riceverà questo bonus nella pensione di agosto. Se, invece, li si rispetta entro dicembre, per esempio se si ha il compleanno tra agosto e la fine dell’anno, allora il bonus arriverà con la dodicesima mensilità.

In questo secondo caso, però, cala l’importo. Il bonus, infatti, in questa situazione viene calcolato in base ai mesi di maturazione, quindi in base al numero di mesi in cui si sono rispettati tutti i requisiti. Chi compie 64 anni a settembre, per esempio, avrà diritto solo a 4/12 dell’importo pieno, poiché di fatto rispetta tutti i requisiti solo per gli ultimi quattro mesi del 2024.

Come capire se se ne ha diritto

Se anche tu sei sulla soglia dei 64 anni, sei in pensione ma non sai se rispetti tutti i requisiti per ricevere questo bonus, rivolgiti all’INPS per tempo e verifica di essere tra i titolari di questa somma.

Per quanto 327 euro non cambino la vita, infatti, oggi come oggi considerando il costo della spesa di tutti i giorni consentono di tirare un bel sospiro di sollievo.