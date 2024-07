Poste Italiane, ripartono le assunzioni | Il contratto della vita è a portata di mano: titolo di studio non richiesto

L’offerta di lavoro di Poste Italiane questa volte è davvero imperdibile: già in tanti hanno inviato il loro Cv. Corri a candidarti anche tu.

Poste Italiane Spa sta cercando centinaia di nuovi assunti, da impiegare in oltre 40 comuni del Bel Paese. Scopri se hai tutte le carte in regola per far parte anche tu della lista dei candidati e quali sono le skills richieste.

Se vuoi cambiare lavoro, o sei alla ricerca del tuo primo impiego non lasciarti scappare questa grandiosa opportunità e dai una svolta alla tua vita professionale. Non è nemmeno richiesta la laurea!

Finalmente una bella notizia per chi sogna un posto di lavoro sicuro in Italia: ecco fino a quando è possibile inviare la propria candidatura all’offerta di lavoro della società Poste Italiane Spa.

Poste Italiane Spa, l’imperdibile offerta di lavoro dell’azienda italiana

Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro o se stai pensando da un po’ di tempo di fare una nuova esperienza lavorativa, allora di certo ti farà molto piacere sapere della nuova offerta di Poste Italiane Spa. La nota azienda, ex ente pubblico italiano, a quanto pare, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio team. Chi riesce a superare le selezioni di Poste Italiane Spa potrà fare carriera in una società quotata in borsa, che nel 2023 ha registrato un utile netto di quasi 2 milioni di euro.

Si tratta di un’opportunità unica per trovare un lavoro sicuro e stabile in Italia. Vediamo quali sono i requisiti minimi richiesti ai candidati, quali sono le competenze e le modalità di selezione del personale, e quali sono le soft skills da possedere per poter inviare la propria candidatura a Poste Italiane Spa.

Quali sono le figure professionali e le competenze richieste

Poste Italiane Spa sta cercando tante nuova figure professionali e in particolar modo nuovi addetti alla consegna e allo smistamento della corrispondenza. Saranno circa 200 i nuovi postini e portalettere che verranno assunti nei prossimi mesi dalla Società per azioni italiana, e sono ben 43 i diversi comuni italiani sede di lavoro dei candidati che saranno impiegati nell’accreditata azienda.

I requisiti minimi richiesti sono la maggiore età e il possesso della patente di guida B. La candidatura deve essere inviata massimo entro domenica 7 luglio 2024. consultando l’area dedicata alla recruiting del sito web ufficiale di Poste italiane Spa, ovvero la sezione del portale chiamata Lavora con noi. In quest’area ci sono tutte le informazioni utili circa il processo di invio della propria candidatura e le modalità di selezione del personale.