Perla Vatiero, dopo la vincita del Gf dove è stata beccata: il retroscena piccante emerso solo ora

Ecco che cosa ha fatto Perla Vatiero non appena è uscita dalla casa del Grande Fratello!

L’ex volto di Temptation Island è riuscita a trionfare su tutti gli altri concorrenti in gara e ad aggiudicarsi il ghiotto premio finale, e non appena ha vinto è corsa a fare quello che in tutti questi mesi non ha potuto fare nel loft più spiato d’Italia.

Ha stupito tutto il retroscena che è appena emerso su Perla Vatiero. A quanto pare la gieffina durante le lunghe giornate trascorse tra le mura della casa del Grande Fratello non ha pensato ad altro. Scopriamo di che cosa si tratta.

Gioiranno i fan della vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini non appena sapranno qual è stata la prima cosa che la loro beniamina ha fatto appena il programma si è concluso: inimmaginabile perfino per chi la conosce già dai tempi del programma di Filippo Bisciglia, dove aveva rilasciato alcune dichiarazioni “piccanti”.

Perla Vatiero, il retroscena inaspettato della vincitrice del Grande Fratello

Con il 55 per cento dei voti Perla Vatiero è riuscita a portarsi a casa la vittoria del Grande Fratello 2023 2024, e anche un ricco premio in denaro di ben 100.000 euro. La sua vincita è stata decretata dal pubblico di Canale 5, che nel corso dell’ultimo anno ha imparato a conoscerla. I telespettatori infatti hanno visto Perla criticare duramente Mirko per via del suo scarso spirito di iniziativa, che riguardava anche la sfera privata e quella intima della coppia. Successivamente i fan hanno visto lei e Mirko lasciarsi in tv, a Temptation Island 2023, e l’hanno vista anche soffrire per la scelta, presa sostanzialmente da lui, e cercare di reagire.

Perla Vatiero ha dovuto accettare la decisione di Mirko e il suo fidanzamento con la tentatrice incontrata nel programma, Greta Rossetti. I due però dopo pochi mesi si sono detti addio. Per volere del destino, e degli autori di Mediaset, i tre protagonisti del triangolo amoroso si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello, e tutti hanno sperato di veder tornare insieme Mirko e Perla Vatiero. A quanto pare appena le telecamere di canale 5 puntate sul loft di Cinecittà si sono spente, e Alfonso Signorini ha annunciato il nome della vincitrice del Grande Fratello, lei ha fatto quello che aspettava di poter fare da tempo.

Che cosa ha fatto appena è uscita dalla casa più spiata d’Italia

Perla Vatiero è corsa a riabbracciare Mirko Brunetti. Vederli baciarsi in pubblico, dopo tanti tira e molla, e dopo tante vicissitudini sentimentali che hanno tenuto pubblico e fandom con il fiato sospeso per tanto tempo, è stata la gioia più grande per loro, e anche per tutti coloro che hanno fatto il tifo per la coppia sia dai tempi di Temptation Island.

Tutti ipotizzano che dopo quell’abbraccio pieno di emozione e commozione, tra i due ci sia stato di più, e forse non è difficile immaginare che i due abbiano trascorso anche la notte insieme, pur di non separarsi, dopo i lunghi mesi passati ad aspettare di rivedersi.