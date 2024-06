Piano caldo del Comune di Roma: piscine all’aperto e assistenza per gli anziani

Con l’arrivo dell’estate, il Comune di Roma ha lanciato il suo annuale “Piano caldo” per proteggere gli anziani dal caldo estivo. Da oggi, i cittadini romani sopra i 70 anni possono prenotare l’accesso gratuito a 21 piscine all’aperto in tutta la città, un’iniziativa che si rinnova per il terzo anno consecutivo grazie alla collaborazione tra l’Assessorato Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda e l’Assessorato Politiche Sociali e alla Salute.

Le strutture disponibili

Le piscine coinvolte nel progetto sono distribuite su tutto il territorio romano, coprendo sia il centro che le periferie. Tra le strutture disponibili ci sono il Circolo Montecitorio e il Circolo Tennis Belle Arti a Flaminio, l’Aquaniene ai Parioli, il Maximo Sport & Fitness a Talenti, e molte altre. Gli anziani possono usufruire gratuitamente non solo dell’ingresso, ma anche dei servizi offerti dalle piscine, come ombrelloni e lettini. Per accedere al servizio, è necessario prenotare chiamando il centralino unico operativo di Roma Capitale in collaborazione con Farmacap al numero 800957774.

Supporto nelle periferie

L’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel tutelare le categorie più fragili della popolazione, specialmente nelle zone periferiche come Ostia, Tor Bella Monaca e Corviale. “Questo progetto non solo vuole proteggere le persone più anziane nei mesi più caldi dell’anno e abbattere ogni tipo di barriera, ma ha anche lo scopo di offrire occasioni di socializzazione ed evitare il senso di solitudine e di isolamento che purtroppo molti vivono durante l’anno,” ha dichiarato Onorato.

Promozione della salute e dell’invecchiamento attivo

L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, ha evidenziato l’importanza di offrire opportunità di svago e socializzazione per gli anziani che rimangono in città durante l’estate. Oltre all’accesso alle piscine, il Piano caldo prevede anche misurazioni gratuite della pressione presso le farmacie comunali durante i giorni di picco di calore. Inoltre, sono organizzate 12 giornate della salute presso il camper Farmacap, dove gli anziani possono misurare pressione, colesterolo, glicemia e valutare la funzionalità cardiaca. In queste occasioni, saranno distribuiti anche integratori specifici per contrastare la disidratazione, accompagnati da consigli utili per affrontare il caldo.