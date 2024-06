Apre la Spiaggia Tiberis: lettini, campi da beach volley e punto ristoro, e la sera musica dal vivo

Martedì 25 giugno 2024, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi e al Presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, hanno inaugurato la nuova stagione estiva della spiaggia fluviale Tiberis, un progetto che punta a reinventare la vivibilità delle aree fluviali di Roma.

Situata sulla riva sinistra del Tevere, nei pressi di Ponte Marconi, Tiberis si estende su un’area di circa 2 ettari. Quest’anno, la spiaggia è dotata di giochi d’acqua per bambini, ombrelloni di paglia, lettini, aree relax, e strutture per sport come biliardini, ping pong e campi da beach volley. Un chiosco garantisce cibo e bevande, completando l’offerta di servizi.

Sindaco con Alfonsi e Ciaccheri

Eventi e attività fisica

Oltre al relax diurno, Tiberis diventa un punto di ritrovo serale con eventi di musica dal vivo e serate di ballo. Durante il giorno, sono disponibili lezioni di yoga e altre attività benessere, sfruttando la tranquillità offerta dallo scorrere del Tevere: tutti avranno la possibilità di usufruire di un luogo comodo, accessibile, sicuro, pulito e accogliente. Ottima occasione per chi l’estate resta in città, e anche una piacevole alternativa alle vacanze estive, oppure un’opportunità vissuta come un prolungamento delle vacanze.

Giochi d’acqua per bambini

Rete di parchi lungo il Tevere

Il Sindaco Gualtieri ha evidenziato l’importanza di Tiberis come parte di un progetto più ampio per creare il più grande parco fluviale lineare d’Europa, integrando la spiaggia in una rete di parchi lungo il Tevere. L’Assessora Alfonsi ha sottolineato il successo del modello di gestione che permette equilibrio economico e servizi di alta qualità, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato.

Con la fine della stagione estiva, prevista per il 15 ottobre, inizieranno i lavori per il Parco Fluviale Tevere Sud. Questa trasformazione prevede l’introduzione di giochi d’acqua luminosi, passerelle antiscivolo e un aumento delle presenze arboree ripariali per migliorare la depurazione dei suoli e le temperature ambientali.

Spiaggia Fluviale Tiberis

L’inaugurazione di Tiberis rappresenta un passo significativo verso la rigenerazione urbana di Roma, estendendo il diritto al verde e promuovendo la giustizia sociale e climatica. Con un investimento complessivo di 7,3 milioni di euro, il progetto non solo migliora l’offerta ricreativa ma riafferma il Tevere come cuore pulsante della vita cittadina.