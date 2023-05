Polizze auto: trend positivo per le assicurazioni online

Il cambiamento nelle abitudini di acquisto degli italiani interessa anche il settore delle assicurazioni, il quale è stato investito, negli ultimi anni, da trasformazioni molto significative.

Le innovazioni principali riguardano soprattutto l’ambito dell’insurtech, come conferma il rapporto Global Insurance 2022 stilato da McKinsey , il quale attesta che, a livello mondiale, la quota di investimenti in questo settore è passata dal miliardo di dollari nel 2004, ai 14,6 miliardi del 2021.

Le risorse crescenti destinate a questo particolare segmento di mercato hanno reso le assicurazioni digitali sempre più competitive e, di conseguenza, ricercate dagli utenti. Un trend particolarmente positivo in Italia si è registrato per quello che riguarda la stipula di polizze auto online, essendo i veicoli più diffusi all’interno della penisola.

Polizza auto: come richiedere un preventivo online

Il web al giorno d’oggi è considerato un punto di riferimento per chi necessita di una polizza auto anche nella preliminare fase di ricerca.

Il merito, in questo caso, è da attribuire agli utili servizi messi gratuitamente a disposizione dai portali di comparazione. Per esempio, su Facile.it è presente una pagina dedicata all’assicurazione auto online dov’è possibile mettere a confronto le offerte delle principali compagnie assicurative e individuare quella più adatta alle proprie esigenze.

Basta infatti inserire i dati richiesti dal sistema, cominciando da quelli anagrafici e personali. Sarà poi necessario indicare le specifiche tecniche dell’auto da assicurare (come la targa, la cilindrata, il tipo di carburante, il modello, la marca), nonché i recapiti ai quali si desidera essere contattati.

Le caratteristiche principali dell’RC auto

La polizza di Responsabilità Civile dell’auto, anche abbreviata in RC auto, è una tipologia di copertura assicurativa obbligatoria per legge.

Essa è stata introdotta dallo Stato diversi decenni fa per arginare i danni economici derivanti dagli incidenti stradali e rappresenta una forma di tutela nei confronti di tutti gli automobilisti.

Una volta individuata la polizza più indicata per le proprie necessità, è possibile valutare l’aggiunta di apposite coperture accessorie con le quali andare a fornire un grado di protezione ancora maggiore.

Queste ultime – non obbligatorie per legge – rappresentano delle vere e proprie clausole integrative che ogni possessore di veicolo a motore può liberamente scegliere di aggiungere.

Le più comuni e sottoscritte sono la cosiddetta polizza Kasko, che assicura l’automobilista contro i danni da lui provocati, la polizza cristalli, che protegge solo questi accessori della vettura, i quali sono ritenuti particolarmente fragili, oppure la polizza furto incendio che, come si evince dal nome, offre una tutela qualora si verificassero questi eventi.

Assicurazione auto: i fattori che determinano l’entità del premio

L’entità del premio da corrispondere è determinata da molteplici fattori. Per esempio, chi in passato ha provocato un sinistro, partirà da una cosiddetta “classe di merito” più svantaggiata e, probabilmente, si troverà a corrispondere una quota più alta rispetto a chi, invece, non è mai stato coinvolto in nessun incidente nella sua storia automobilistica.

In alcuni casi è anche possibile usufruire di particolari sconti sul prezzo dell’assicurazione sfruttando le possibilità offerte dall’Rc familiare, che permette di ereditare la classe di merito del componente più virtuoso della famiglia.

Un altro elemento che può influire sull’entità del premio dell’Rc auto è costituito dall’età anagrafica del guidatore. Utenti molto giovani o, al contrario, particolarmente anziani, vengono considerati meno esperti e, di conseguenza, più esposti al rischio di provocare degli incidenti.

