Quale fattore di protezione solare dovrei scegliere?

Per mantenere la tua pelle sana e radiosa, devi proteggerla con cura dai raggi nocivi del sole. Le persone tendono a pensare che l’uso della protezione solare sia limitato alla stagione estiva, ma un impiego assiduo si traduce in una pelle uniforme e senza imperfezioni. Ci sono molti fattori da considerare quando si sceglie la protezione solare più adatta.

Prima di spiegare quali siano gli aspetti da analizzare, va sottolineato che l’esposizione al sole significa che l’epidermide è esposta alla radiazione solare. Le radiazioni si dividono in raggi infrarossi, UVA e UVB. I raggi infrarossi costituiscono un pericolo per la pelle e, contrariamente a quanto si crede, sono presenti anche nelle giornate nuvolose. Anche i raggi UVA rappresentano una minaccia per la pelle, accelerando il processo di invecchiamento. I raggi UVB colpiscono solo l’epidermide, stimolando la produzione di melanina e donando alla pelle l’amato aspetto dorato. L’eccessiva esposizione ai raggi UVB provoca ustioni, eruzioni cutanee e scottature.

Per questo motivo, è molto importante scegliere attentamente la protezione solare giusta. Il SPF (acronimo di Sun Protection Factor) può aiutare in questo senso. Il fattore di protezione solare viene espresso in termini numerici, quantificando la capacità della pelle di proteggersi dai raggi UV. Per determinare il miglior SPF per la tua pelle, devi conoscere il tuo fototipo. Infatti, l’epidermide di ogni persona reagisce in modo diverso all’esposizione al sole e ha esigenze diverse. Alle persone dalla carnagione particolarmente chiara, si consiglia di utilizzare una protezione solare con fattore SPF 50 o 50+. D’altra parte, le tonalità della pelle olivastre o scure possono optare per un SPF 30 o 15.

Dove acquistare le creme solari

È possibile acquistare creme solari anche sui vari e-commerce . Qualunque sia l’SPF desiderato e la formula prescelta, i negozi online hanno un catalogo alquanto ampio. Esistono molte piattaforme che vendono cosmetici, integratori e farmaci da banco. Queste offrono ai propri clienti una vasta gamma di prodotti a prezzi convenienti e vantano un’ampia varietà di marche. Le società di e-commerce devono rispettare rigorosamente gli standard dettati per la sicurezza dei prodotti, l’anti-contraffazione, la garanzia della qualità e la puntualità delle consegne. La missione di questi shop è fornire agli utenti le condizioni ideali per prendersi cura del proprio stato di salute, del proprio corpo e della propria pelle . A tutte le domande e i dubbi è possibile trovare risposta grazie a un efficiente servizio di assistenza clienti, contattabile, a scelta dell’utente, sia telefonicamente che tramite chat.

Quali altri fattori bisogna tenere a mente?

Una volta scelto il miglior SPF per il tuo fototipo, puoi decidere se preferisci i filtri solari chimici o fisici. Il filtro fisico è in grado di proteggere l’epidermide riflettendo le radiazioni, mentre i filtri chimici proteggono la pelle assorbendole e trasformandole in energia innocua per la pelle. Da considerare per la scelta della protezione solare più adeguata anche la durata, il tempo di esposizione al sole, la propria età e il luogo in cui ci si espone.

