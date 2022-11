Polpette di patate con funghi e i preziosi consigli di Donna Assunta

State riponendo gli abiti per il cambio stagione? Infilate in tutte le tasche un sacchetto di tulle pieno di foglie di alloro. Il loro profumo delicato terrà lontane le tarme e non macchierà la stoffa. Sulla nostra tavola, invece, metteremo delle buonissime polpette di patate.

Polpette di patate con funghi

Ingredienti per 4 persone: un kg di patate, 500 gr. di funghi Pleorotus, 3 uova, 200 gr. di pangrattato, 100 gr. di Parmigiano grattugiato, sale, olio di semi.

Lessate le patate con la buccia in acqua salata, scolatele, pelatele e passatele in uno schiacciapatate. Lasciatele raffreddare. In una ciotola amalgamate con le uova il parmigiano, un pizzico di sale, fino a ottenere un impasto compatto. Confezionate le polpette, copritele con i funghi, passatele prima nell’uovo, poi nel pangrattato, friggetele nell’olio bollente fino alla doratura. Sgocciolatele e mettetele ad asciugare sulla carta assorbente. Mangiatele calde. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

