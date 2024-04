Pomezia, l’auto di Falcone in piazza per 100% legalità

La Fiat Croma su cui viaggiava il giudice Falcone arriverà a Pomezia in occasione della manifestazione “100% Legalità”: una giornata interamente dedicata alle iniziative di scuole e autorità contro la criminalità.

L’auto sarà esposta in Piazza indipendenza, nella giornata di martedì 23 aprile. La notizia è stata diffusa con una nota dal Comune di Pomezia:

‘La città di Pomezia, dedica la giornata di martedì 23 Aprile alla legalità e al ricordo della strage di Capaci con l’iniziativa: 100% LEGALITA’ – LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA’.

La teca con i rottami dell’auto di Falcone

La giornata, organizzata in collaborazione con l’Associazione ‘Quarto Savona Quindici’ e ‘l’Associazione Nazionale Forze di Polizia, racchiude come evento principale proprio l’esposizione della teca “Quarto Savona Quindici”, dal nome in codice usato per la Fiat Croma che il 23 maggio del 1992 esplose nell’attentato di Capaci. Nel quale rimasero uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

I ragazzi saranno coinvolti

Tra le iniziative, anche la mostra “I volti della Legalità”, progetto al quale hanno lavorato gli alunni del Liceo Picasso di Pomezia. Presenti alla giornata anche le autorità, il Sindaco di Pomezia Veronica Felici e Tina Montinaro, Presidente dell’Associazione Quarto Savona Quindici, nonché moglie del capo scorta del giudice Falcone, Antonio Montinaro, che perse la vita nella strage di Capaci.