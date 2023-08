Pomezia. Zoo Marine, 6 persone rimangono bloccate sulle montagne russe

Nel pomeriggio di oggi (1 agosto), alle ore 16 circa, una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta presso Zoomarine, il parco divertimenti situato in località Torvaianica nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. I pompieri si sono impegnati per soccorrere sei persone rimaste intrappolate sulle montagne russe, all’interno di una delle carrozze di cui era composta la giostra, per un probabile guasto. Nessuna di loro è rimasta ferita, i sei passeggieri sono stati liberati e poi riportati a terra dai Vigili del fuoco grazie all’utilizzo dell’autoscala.

Montagne russe

Le “montagne russe” sono una delle attrazioni più ricercate dai frequentatori dei Parchi di Divertimento. L’installazione particolare consiste in una sorta di ferrovia in miniatura, il cui tracciato è composto da repentine salite e discese, curve paraboliche e, nei tipi più moderni, anche evoluzioni particolari.

Le montagne russe hanno questo nome perché traggono origine da un passatempo già diffuso in Russia all’inizio dell’Ottocento. Originariamente si trattava di piste di ghiaccio, da percorrere su slitta, in cui la discesa era intervallata da brevi e brusche risalite.

