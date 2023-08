Meteo. Crollo temperature nel weekend, nel Lazio temporali con pericolose grandinate

Finalmente gli italiani potranno beneficiare di una boccata di aria fresca, con l’arrivo del ciclone “Circe”, il tempo sta per cambiare, dopo un inizio di agosto nella morsa del caldo. Il ciclone, che trasformerà l’estate in autunno, scenderà rapidamente dalla Scozia verso Sud, attraverso la Francia e le regioni alpine, porterà subito tanta aria fresca ma anche instabilità sul nostro Paese.

Avremo piogge a tratti anche abbondanti giovedì 3 agosto al Nord, venerdì 4 anche al Centro e durante il weekend un calo termico significativo al Sud. Insomma, una “passata” temporalesca importante, non solo localizzata ma diffusa, che potrebbe mantenere su tutta l’Italia temperature sotto la media fino a Ferragosto.

Attenzione dunque soprattutto alle giornate di venerdì e sabato, ricorda il Meteo.it, quando una raffica di temporali anche forti coinvolgeranno tante regioni provocando inoltre un deciso crollo delle temperature con il caldo costretto così nuovamente a battere in ritirata.

Come già accaduto nei precedenti peggioramenti, potranno assumere carattere di forte intensità, accompagnati da improvvise raffiche di vento, nubifragi e pericolose grandinate. In seguito, da domenica 6 agosto, il quadro meteorologico sembra orientarsi verso un miglioramento. (Adnkronos)

Perché le grandinate avvengono soprattutto d’estate?

Succede poiché le nuvole col caldo hanno una maggior probabilità di diventare grandi, e quindi di accumulare goccioline che poi si ghiacciano e subiscono il processo sopra indicato. Si tratta di un grosso problema anche perché durante i mesi estivi il ghiaccio si scioglie più rapidamente e può provocare inondazioni improvvise.

Cosa fare quando c’è una grandinata in casa?

Se ci si ritrova in casa, la cosa più intelligente da fare è allontanarsi dalle finestre. Se invece siete in auto, copritevi la testa con ciò che avete e state lontani dai vetri. Se siete in ambienti esterni, cercate un riparo tenendovi lontani dagli alberi.

Il surriscaldamento globale influisce sulle grandinate?

Sì perché, come detto, il caldo favorisce la formazione di nuvole più grandi e quindi rischi di grandinate. Che non solo diventano sempre più violente, ma anche più frequenti.

(Dalla piattaforma online ilgranata.it)

