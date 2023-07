Pratoni del Vivaro, scontro tra auto e moto: morto centauro di Valmontone

Un grave incidente si è verificato domenica 9 luglio lungo la strada che corre ai Pratoni del Vivaro, una frazione appartenente per metà al comune di Rocca di Papa e per metà al comune di Velletri, in provincia di Roma. Erano circa le ore 12:30 quando un’auto e una moto si sono scontrate violentemente su via Pratoni del Vivaro, all’altezza del Centro Equestre Federale, nel territorio di Rocca di Papa. A farne le spese è stato il centauro, un 30enne di Valmontone, che è morto sul colpo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Sul posto i Carabinieri e la Polizia locale

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’andamento dei fatti. In aiuto ai militari erano presenti anche gli agenti della Polizia locale di Rocca di Papa, anche per gestire la viabilità nel tratto stradale interessato. I soccorsi del 118 sono stati inutili per il motociclista, gli operatori sanitari appena giunti sul luogo dell’incidente ne hanno constatato il decesso.

Via dei Pratoni, strada a rischio incidenti

La via che attraversa l’area verde dei Pratoni del Vivaro, a cavallo tra i comuni di Rocca di Papa, Velletri e Rocca Priora, in provincia di Roma, è stata sempre segnalata come una strada a rischio incidenti, poiché da sempre è stata teatro di seri incidenti, anche mortali.

Il Sindaco di Valmontone dà la triste notizia

E’ stato il sindaco di Valmontone, Veronica Bernabei, a comunicare la drammatica notizia ai cittadini attraverso un post su Facebook. “Una tragica notizia ha funestato questa domenica estiva – scrive il sindaco – la manovra sbagliata di un’auto, ai Pratoni del Vivaro, ha provocato la morte di un giovane valmontonese che viaggiava in moto, la sua grande passione”.

La prima cittadina ricorda il giovane deceduto, era “un ragazzo pieno di vita che aveva tantissimi amici e tante persone che gli volevano bene”. Infine Veronica Bernabei esprime la sua vicinanza alla famiglia della vittima: “mi associo al dolore della famiglia, a cui va il mio pensiero e tutto il mio affetto in questo momento così duro e difficil”, conclude il sindaco di Valmontone.

La comunità di Valmontone scossa dalla drammatica notizia si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo deceduto, un giovane a cui tutti volevano bene, come testimoniano le diverse centinaia di messaggi di condoglianze e di vicinanza alla famiglia.

