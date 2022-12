Precipita dal parcheggio multipiano del centro commerciale Roma Est: grave una ragazza

Un grave incidente è avvenuto intorno alle 17 di domenica 4 dicembre nel quartiere romano Nuova Ponte di Nona, una ragazza è caduta mentre guidava il motorino dal parcheggio multipiano del centro commerciale Roma Est nel VI Municipio delle Torri.

Secondo quanto ricostruito dalle prime informazioni la giovane era in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro le barriere dell’ultimo piano del parcheggio, la ragazza è stata scaraventata in avanti precipitando nel vuoto facendo un volo di parecchi metri.

Presenti nel momento dell’incidente diversi testimoni che hanno subito chiamato i soccorsi. Il personale sanitario del 118 arrivato sul luogo dell’accaduto ha prestato i primi soccorsi alla giovane, apparsa chiaramente in gravi condizioni fisiche.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata di Roma. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del reparto volanti della Questura di Roma. Sarà quindi la Polizia di Stato ad indagare sul fatto. Sono stati ascoltati alcuni testimoni che aiuteranno a ricostruire la dinamica dell’incidente.

“Comunque i parcheggi hanno il problema che la pavimentazione come piove diventa impraticabile, anche con la macchina anche se vai piano e tocchi i freni slitti come se fossi sul ghiaccio. Speriamo bene per la ragazza”, ha scritto su Facebook un utente riguardo una probabile causa del sinistro.

© Riproduzione riservata