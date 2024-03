Presto un bando per le imprese al femminile, la vicepresidente Angelilli: “I fondi ci sono”

Il Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, al convegno Donne, Innovazione e Futuro: “Le istituzioni offrano di più”.

Le opportunità a supporto dell’imprenditoria femminile innovativa. Questa la Mission di Donne, Innovazione e Futuro, il convegno organizzato da Regione Lazio e Lazio Innova. Un appuntamento per presentare le opportunità di oltre 150 startup, figlie di imprenditoria innovativa, coniugata esclusivamente al Femminile. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“Quella di oggi è una grande festa, per unire tre termini che si coniugano perfettamente insieme”, dice al nostro giornale Laura Tassinari Zugni Tauro, Direttore operativo di Lazio Innova. “L’obiettivo è creare un movimento, per far si che le migliori energie ed intelligenze di imprenditrici di un settore nel quale le donne tipicamente non si cimentano, siano messe a sistema per lo sviluppo del nostro territorio”.

“È un pomeriggio denso di talento, creatività e fatti concreti” afferma Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio. “Sono state elencate esperienze di primo livello, ma c’è anche tanta passione e voglia di fare. Quando c’è passione e speranza siamo nel posto giusto. Bisogna andare avanti così, incoraggiando le ragazze a credere che il mondo dell’intelligenza artificiale ha quella fantasia e capacità di adattamento che può mancare ai ragazzi. Le istituzioni devono accompagnare le ragazze, offrendo di più e raccontando le tante esperienze di successo.

Ormai tutto è innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. I percorsi tradizionali non ci sono più. La Regione Lazio con l’aiuto di Lazio Innova tra qualche settimana avvierà un bando tutto per le imprese al femminile. Dobbiamo rispondere con altrettanto entusiasmo e concretezza. Il Fondo Sociale Europeo ha a disposizione più di 1 miliardo e 600 milioni di euro sino al 2026. Ci piacerà raccontare tra qualche anno, esperienze di successo”.

© Riproduzione riservata