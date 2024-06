Prima potevi, ora non più: se parcheggi qui prepara il bonifico | 350€ di multa e vacanze compromesse

Frustrated Male Motorist Looking At Parking Ticket

Qui non parcheggiare mai più, la multa che arriva ti farà venire la pelle d’oca

Soprattutto nelle grandi città e nelle ore di punta, trovare un parcheggio libero è davvero difficile. Per quanto nelle zone più trafficate ci siano i parcheggi al coperto che contengono una grande quantità di posti e quindi permettono a moltissimi automobilisti di lasciare le loro auto, a volte anche questi sono pieni.

In contesti del genere, certi automobilisti sono disposti a tutto pur di riuscire a trovare un parcheggio libero, soprattutto se hanno un appuntamento e quindi sono anche in ritardo. Massima attenzione, però, a dove si lascia l’auto perché in alcune zone si rischia una multa!

Oggi vi parliamo di un’area che, sebbene sia molto comoda e spesso utilizzata come zona per i parcheggi, di fatto può comportare una multa veramente alta, che rovina le finanze e l’estate degli italiani. Ecco di quale si tratta.

Non parcheggiare qui, ti spennano

Il Codice della Strada ha regole ben specifiche per quanto riguarda i parcheggi. Quelli identificate dalle strisce bianche sono gratuite, mentre quelli con le strisce blu prevedono il pagamento di una determinata cifra ogni ora di sosta, così come molti di quelli al coperto. In alcune aree, poi, è del tutto vietato parcheggiare e, se si infrange questa regola, si incappa in multe molto salate. Una zona “pericolosa” in tal senso è quella riservata ai veicoli elettrici e dedicata alla loro ricarica: nei pressi delle cosiddette “colonnine”, infatti, non si può assolutamente parcheggiare.

Nel caso in cui si venga beccati mentre si infrange questa regola, si può prendere una multa che di media si attesta sui 338 euro. Al momento, questa regola è in vigore a Canberra: il governo australiano ha deciso di introdurla per tutelare i veicoli elettrici e per permettere ai loro proprietari di viaggiare con più serenità, sapendo di avere delle zone libere dove poter ricaricare l’auto.

Le regole in Italia

In Italia, però, le regole del Codice della Strada sono diverse. L’automobilista che guida un’auto elettrica può infatti parcheggiare nelle zone ad esso dedicate per tutto il tempo della ricarica. A batteria completa, però, può restare qui solo per un’altra ora: dopo questo tempo, rischia di essere multato. Eccezione fa la fascia oraria 23-7: durante le ore notturne, può rimanere lì quanto desidera.

Se invece non si utilizza la colonnina di ricarica, anche in Italia è del tutto vietato parcheggiare in quelle aree. In questo caso la sanzione va dagli 87 ai 345 euro.