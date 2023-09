Prima vittoria interna per la Lazio, Vecino e Zaccagni stendono il Torino: Termina 2-0 la sfida dell’Olimpico

Dopo le molte critiche ricevute dopo il pareggio con il Monza, la Lazio era chiamata ad una reazione importante. La squadra di Sarri, dopo un primo tempo decisamente sottotono, è salita in cattedra nella ripresa, fornendo una prestazione di grande quantità e qualità. Torino ben messo in campo ma mai realmente pericoloso, con Provedel mai chiamato in causa. Prestazione ottima quella di Mattia Zaccagni, che oltre a trovare la rete del raddoppio si rende protagonista di grandi volate offensive. Lazio che grazie a questa vittoria si porta a quota sette punti in classifica, e si può preparare al meglio per l’insidiosa sfida di sabato alle 18 contro il Milan di Pioli.

Primo tempo

Lazio che dopo il pareggio casalinga con il Monza è chiamata a rispondere alle critiche, con il pubblico che chiede maggiore impegno. Il Torino, vera bestia nera dei biancocelesti, si è però comportato molto bene in fase difensiva, chiudendo bene tutti gli spazi limitando le corsie esterne della squadra di Sarri. Le due squadre nella prima frazione hanno più pensato a difendersi per non prendere goal piuttosto che provare a farsi male. Termina sullo 0-0 un noioso primo tempo allo stadio Olimpico.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la Lazio subito aggressiva, provando a chiudere il Torino nella propria meta campo. Lo sforzo premia la squadra di Sarri che trova il vantaggio al 56° con Vecino, bravo ad inserirsi sul cross di Lazzari e a battare Milinkovic Savic sul secondo palo. La squadra di Sarri è in pieno controllo della partita e, al minuto 76, arriva il raddoppio di Zaccagni che a tu per tu con Milinkovic Savic non può sbagliare. Lazio che cerca la rete del 3-0, ma la splendida rovesciata del Taty Castellanos termina sul fondo di poco. Negli ultimi minuti rigore assegnato ai granata, ma dopo un consulto con il VAR il direttore di gara torna sui suoi passi. Termina con il risultato di 2-0 la sfida dell'Olimpico.

Le pagelle

Provedel 6

Mai realmente impegnato. Il Torino, infatti, non conclude mai nello specchio della porta.

Marusic 6,5

Prestazione strepitosa del montenegrino. Quasi perfetto in fase difensiva, si propone molto anche in fase offensiva creando non pochi problemi.

Romagnoli 6,5

Si è rivisto il calciatore ammirato la scorsa stagione. Sempre perfetto, non concede nulla agli attaccanti di Juric.

Casale 6,5

Dopo diverse prestazioni sottotono, l’ex Verona reagisce e sfodera una grande prestazione.

Lazzari 6,5

Partita perfetta del 29, che non si stanca mai di percorrere tutta la fascia di competenza. Suo l’assist per il goal di Vecino.

Rovella 6,5

Debutto da titolare all’Olimpico per l’ex Monza. La prestazione è ottima, dimostrando di essere in grande condizione.

Vecino 7

Male nel primo tempo, decisamente meglio della ripresa. Inserimento perfetto per la rete dell’1-0, e secondo tempo giocato con grande attenzione.

Luis Alberto 7

Onnipresente. Si prende la squadra sulle spalle, aiutando sempre in fase di non possesso. Magico l’assist che ha portato Zaccagni a realizzare il 2-0.

Zaccagni 7,5

Secondo tempo strepitoso dell’esterno azzurro, che oltre a trovare il goal crea sempre scompiglio nella difesa granata.

Immobile 6

Non è in grande condizione e si vede. Gli serve del tempo per tornare ad essere il calciatore ammirato nel corso di questi ultimi anni.

Felipe Anderson 6

Leggermente meglio nella ripresa. Deve, e può, dare certamente di più.

Subentrati

Castellanos (74′) 6,5

Entra mettendosi in grande mostra. Sfiora un eurogol in rovesciata, gestendo benissimo quasi tutti i palloni che gli sono arrivati.

Guendouzi (74′) 6,5

Prova di grande carattere quella del francese, presente in tutte le zone del campo.

Hysaj (80′) S.V.

Isaksen (80′) S.V.

