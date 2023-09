Priverno, ragazzo 24enne si ribalta con il trattore

Un ragazzo di 24 anni è deceduto la mattina del 30 settembre a Priverno, in provincia di Latina, dopo essersi ribaltato alla guida di un veicolo agricolo in località Boschetto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

