Sermoneta, ritrovato escursionista disperso sulla via Francigena

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Lazio è lieto di annunciare il felice epilogo dell’operazione di soccorso condotta nelle ultime 24 ore per la ricerca e il ritrovamento di un escursionista di 69 anni di nazionalità americana, disperso dalla giornata di ieri nei pressi di Sermoneta, in provincia di Latina.

Il pellegrino stava percorrendo l'itinerario della Via Francigena quando ha smarrito l'orientamento e si è trovato impossibilitato a proseguire, anche a causa dell'esaurimento delle scorte idriche e alimentari.

Forze impiegate nella ricerca

Le ricerche sono avvenute in attiva collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, l’Aereonautica Militare, la Polizia Locale e la Protezione Civile di Sermoneta.

L’intervento è stato avviato dopo che la chiamata di emergenza del disperso è stata ricevuta ieri 30 settembre dal Numero Unico di Emergenza 112, e, sin da subito, è stato messo in campo un massiccio dispositivo di soccorso composto da oltre 40 operatori del CNSAS Lazio, inclusi medici e unità cinofile specializzate in ricerca e salvataggio che per oltre 24 ore hanno battuto il territorio in cerca del disperso.

L'escursionista è stato infine individuato da una squadra di terra e, in seguito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in condizioni di sicurezza a bordo dell'eliambulanza della Regione Lazio. Le sue condizioni sanitarie sono buone, e ora sta ricevendo le cure e gli ulteriori controlli necessari.

Il CNSAS Lazio desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’operazione di soccorso per l’impegno e la dedizione dimostrati. Questo risultato positivo è il frutto della collaborazione e della professionalità di tutti gli operatori e gli enti coinvolti.

