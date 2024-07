“Sagra dello Gnocco co’ la Rattacacio” a Vasanello il 12, 13 e 14 luglio 2024

Gnocchi preparati per la Sagra di Vasanello

La Classe 1984 del Comitato Festeggiamenti di Vasanello è lieta di annunciare la XV edizione della “Sagra dello Gnocco co’ la Rattacacio”. Questo evento, che si terrà il 12, 13 e 14 luglio 2024 presso l‘Arena Polivalente di Vasanello, in provincia di Viterbo, rappresenta un’imperdibile occasione per immergersi nei sapori e nelle tradizioni culinarie locali.

La sagra celebra uno dei piatti più tipici della tradizione vasanellese: lo gnocco co’ la rattacacio. Questa particolare ricetta si distingue per la sua semplicità e il gusto inconfondibile. Gli gnocchi vengono passati sulla “rattacacio”, la grattugia per il formaggio, che conferisce loro una superficie ruvida. Questo dettaglio permette agli gnocchi di trattenere meglio il condimento, esaltando ogni boccone con sapori autentici.

Gli gnocchi serviti durante la sagra sono realizzati artigianalmente, uno ad uno, da mani esperte. I condimenti sono preparati con materie prime locali di altissima qualità, rispettando rigorosamente le ricette tradizionali. Il risultato è un piatto che non solo delizia il palato, ma racconta anche una storia di dedizione e passione per la cucina.

Un menù ricco e variegato

Lo Stand Gastronomico aprirà alle ore 20:00, offrendo un menù che include anche opzioni per celiaci. Gli ospiti potranno gustare un’ampia varietà di piatti: dagli antipasti agli gnocchi, fino alla carne e ai dolcetti tipici. Ogni portata è pensata per offrire un’esperienza gastronomica completa e soddisfacente, capace di accontentare tutti i palati.

I vini selezionati per l’evento provengono dalle aziende vinicole più rinomate del territorio. Ogni bottiglia è stata scelta con cura per garantire il miglior abbinamento con i piatti serviti, a un prezzo accessibile. Questo connubio tra cibo e vino rappresenta un ulteriore elemento di richiamo per i visitatori, offrendo un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

Un evento da non perdere

La Sagra dello Gnocco co’ la Rattacacio è molto più di una semplice festa culinaria; è un evento che coinvolge l’intera comunità di Vasanello e attira visitatori da tutta la regione e oltre. Partecipare a questa sagra significa entrare in contatto con le radici culturali e gastronomiche del luogo, scoprendo i sapori autentici che caratterizzano la cucina vasanellese.

L‘atmosfera che si respira durante i tre giorni della sagra è unica: un mix di tradizione, convivialità e piacere per il buon cibo. Le serate saranno animate da musica, balli e altre attività ricreative, creando un ambiente festoso e accogliente per persone di tutte le età.

Dettagli dell’evento

Evento: XV Sagra dello Gnocco co’ la Rattacacio

Tipologia: Sagra, tradizionale

Dove: Arena Polivalente, Vasanello (VT)

Quando: 12 – 13 – 14 luglio 2024

Organizzatore: Comitato festeggiamenti Classe 1984

Non perdete l’opportunità di partecipare a questa sagra unica e coinvolgente. La XV edizione della Sagra dello Gnocco co’ la Rattacacio promette di essere un evento memorabile, dove il gusto e la tradizione si fondono per offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme il sapore autentico di Vasanello!

Cose da vedere a Vasanello

Vasanello, un incantevole comune situato in provincia di Viterbo, è un luogo ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Questo borgo affascinante, che si trova nel cuore della Tuscia, offre numerose attrazioni che meritano di essere scoperte. Ecco alcune delle principali cose da vedere a Vasanello.

1. Castello Orsini-Misciattelli

Il Castello Orsini-Misciattelli è il simbolo di Vasanello. Questa imponente fortezza medievale risale al XIII secolo e rappresenta un perfetto esempio di architettura militare dell’epoca. Oggi, il castello ospita eventi culturali, mostre e matrimoni, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare le sue storiche sale e i giardini ben curati.

2. Chiesa di Santa Maria Assunta

La Chiesa di Santa Maria Assunta è uno dei principali luoghi di culto di Vasanello. Costruita nel XII secolo, questa chiesa romanica è famosa per il suo campanile in stile gotico e per gli affreschi che decorano l’interno. Un capolavoro artistico che riflette la devozione e la storia religiosa della comunità locale.

3. Museo della Ceramica

Vasanello ha una lunga tradizione nella produzione della ceramica. Il Museo della Ceramica celebra questa arte antica, esponendo una vasta collezione di manufatti che vanno dall’epoca etrusca fino ai giorni nostri. Il museo offre anche laboratori didattici, permettendo ai visitatori di cimentarsi nella creazione di ceramiche.

4. Parco Archeologico di Vasanello

Gli amanti della storia e dell’archeologia apprezzeranno una visita al Parco Archeologico di Vasanello. Qui, è possibile ammirare resti di insediamenti etruschi e romani, inclusi antichi edifici e necropoli. Il parco offre una panoramica affascinante sulla vita e la cultura delle civiltà che hanno abitato questa regione millenni fa.

5. Centro Storico

Passeggiare per le stradine del centro storico di Vasanello è un’esperienza magica. I vicoli stretti, le case in pietra e le piazze accoglienti creano un’atmosfera d’altri tempi. Non mancate di visitare le botteghe artigiane, dove è possibile acquistare prodotti locali e souvenir unici.

6. Eventi e Manifestazioni

Vasanello è anche noto per i suoi eventi tradizionali. Durante l’anno, il comune ospita diverse manifestazioni culturali e religiose, come la Festa di San Lanno, il patrono del paese, la Sagra dello Gnocco co’ la Rattacacio e la Sagra della Castagna. Questi eventi sono l’occasione perfetta per immergersi nelle tradizioni locali e gustare le prelibatezze della cucina vasanellese.

Come raggiungere Vasanello

Raggiungere il comune di Vasanello è molto semplice, ci sono 3 modi per andare da Roma a Vasanello in autovettura, in treno e in autobus.

In auto

Percorrendo l’Autostrada A1 da Roma verso Firenze uscire al Casello di Orte (VT).

Percorrendo l’Autostrada A1 da Firenze verso Roma uscire al Casello di Orte (VT).

Una volta Usciti al Casello di Orte, percorrere la S.S. che porta alla città di Orte, al primo bivio andare a sinistra passerete sopra un ponte sul fiume Tevere, al prossimo bivio andare dritti (a sinistra si va a Orte Scalo), passerete sotto al centro abitato di Orte, continuate dritti verso Viterbo, a destra troverete il Consorzio Agrario Provinciale di Orte e a sinistra un distributore di carburanti.



Andare sempre dritti dopo circa 30 metri c’è un semaforo, dopo il semaforo a sinistra troverete il bivio per Vasanello che dista solo 9 Km.

In treno e autobus

Dalla stazione Termini di Roma ogni ora partono treni per Orte, ad Orte Scalo si prende un autobus che arriverà a Vasanello in 15 minuti.